Liberan 15 ejemplares de índigo, la serpiente más larga de Norteamérica

15 ejemplares de la serpiente índigo oriental criados en incubadoras fueron liberados en uno de los pocos bosques de pino de hoja larga de Florida (EE.UU.), donde sobrevive esta especie amenazada y que es la más larga de Norteamérica, informaron este martes 11 de junio del 2019 autoridades ambientales estatales.

Las serpientes, que de adultas alcanzan cerca de 3 metros de largo, fueron liberadas en la reserva ambiental Apalachicola Bluffs and Ravines Preserve, a cargo de la organización The Nature Conservancy. "Estamos moviendo a las índigo en la dirección de la recuperación de especies", manifestó Temperince Morgan, directora ejecutiva del grupo ambientalista.



Estas serpientes no venenosas y que ayudan a equilibrar el ecosistema al devorar algunas que sí lo son, aparecen en una lista como amenazadas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.



Los reptiles liberados fueron criados por el Centro Orianne para la Conservación del Índigo (OCIC), del Zoológico del Centro de Florida, el grupo de conservación más importante del mundo dedicado a la propagación y reintroducción en cautiverio de esta especie.



La serpiente índigo oriental (Drymarchon couperi) es un componente icónico y esencial del ahora raro bosque de pinos de hoja larga del sur del país. Cumple una función crítica para equilibrar la comunidad de vida silvestre: consume una variedad de animales pequeños, que incluyen serpientes venenosas y no venenosas, detalló este martes la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

Estas serpientes se encontraron históricamente en el sur de Georgia, Alabama, el este de Misisipi y en toda Florida, aunque su rango ahora es mucho más restringido. La serpiente índigo fue observada por última vez en 1982, y a partir de 2017 se han introducido en la reserva varias docenas nacidas en cautiverio.



El reptil había desaparecido en gran parte del norte de Florida debido a la pérdida y fragmentación del hábitat, según FWC, una de las organizaciones a cargo del programa de recuperación de la especie. Se trata del tercer año consecutivo en que las serpientes criadas específicamente para la recuperación de la especie se han lanzado en la reserva.



En 2014, el Zoológico del Centro de Florida se asoció con The Orianne Society para operar las instalaciones y actualmente mantiene una colonia de más de cien serpientes índigo para sus programas de reproducción y reintroducción.