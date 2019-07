Liberan crías de tortuga marina en las costas del Caribe mexicano

LEA TAMBIÉN

Cientos de crías de tortuga marina fueron liberadas este miércoles 24 de julio del 2019 en playas del Caribe mexicano en el marco de un programa de conservación del quelonio a cargo del municipio de Puerto Morelos, en el estado mexicano de Quintana Roo, informaron este miércoles las autoridades locales.

Esta liberación de tortugas es la primera desde que en abril del 2019 se estableció el Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina 2019 que tiene bajo su vigilancia a unos 700 sitios de anidación, explicó el gobierno municipal en un comunicado.



"En abril pasado arrancamos los trabajos previos, posteriormente pasamos a la etapa de monitoreo permanente, marcación y cuidado de nidos, ahora entramos a la fase de liberación que se efectúa periódicamente, en apoyo a las crías en su ingreso al mar”, dijo la presidenta municipal, Laura Fernández Piña.



La funcionaria calificó el programa como un "proyecto emblemático" de cuidado de ecosistemas, respaldado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA).

La tortuga marina es una especie bajo amenaza y se debe contribuir a su preservación con acciones como este programa, señaló Fernandez Piña, quien además preside actualmente la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm).



"Cada año llegan a nuestras costas y las zonas principales de desove son Punta Petempich, Punta Caracol y Punta Brava, áreas en las que se refuerzan la vigilancia y la colocación de carteles y letreros para información a turistas y locales", dijo la presidenta municipal.



La liberación y el cuidado del ecosistema marino no hubiera sucedido si el gobierno municipal no hubiera vigilado el ciclo reproductivo de las tortugas. La directora de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del municipio, Verónica Juárez, destacó que esta liberación de cientos de crías de tortugas marinas es resultado de un proceso de vigilancia de los ciclos reproductivos del quelonio.



"Las tortugas marinas son importantes en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, promueven el crecimiento de pastos marinos que estabilizan las playas y son reguladoras de poblaciones de organismos como medusas, peces, etc", apuntó. Las principales especies que llegan a las costas del estado mexicano de Quintana Roo son "la Careta caretta (Caguama); la Chelonia mydas (Verde); y la Eretmochelys imbricata (Carey)", todas, especies protegidas por Profepa.