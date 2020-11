Leyendas, arte y música para disfrutar este 7 y 8 de noviembre

La música, el teatro y la cultura siguen adaptándose a nuevos formatos y también reactivándose, poco a poco, en los escenarios presenciales. Para el fin de semana (7 y 8 de noviembre del 2020) hay una agenda variada, que incluye recorridos por sitios históricos de Quito, música de artistas independientes y exposiciones en museos.

El Museo de Sitio Intiñán, Museo Weilbauer, Museo Abya-Yala y la Empresa Pública Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana organizaron un conversatorio en torno a las costumbres en el marco del Día de los Difuntos en la región. En la cita, que será mañana (6 de noviembre), se abordarán los diferentes puntos de vista de las costumbres fúnebres de nacionalidades indígenas y pueblos ancestrales. El encuentro se trasmitirá por Facebook, a las 17:00, a través del perfil oficial del Museo Abya-Yala en la red social.



En Quito se mantienen activas exposiciones temporales en algunos museos como por ejemplo, el de Arte Colonial. En esta institución estará abierta la exhibición fotográfica ‘La morada del recuerdo eterno’. En la muestra se pueden ver fachadas y lápidas de los cementerios de la capital. El ingreso es gratuito.



Por su parte, el Museo del Carmen Alto y la Embajada de México en Ecuador tienen abierta la exposición ‘Calaveras: Memorias y tradiciones’. Esta propone un encuentro intercultural y religioso entre la cultura popular mexicana, la ecuatoriana y el judeocristianismo. Estará abierta hasta el 13 de diciembre. El cupo para recorrerla es de siete personas, previo reservación.



También hay recorridos por las criptas de la iglesia de La Compañía. Para participar en esta actividad, se debe agendar una cita en las redes sociales de la organización, en el horario de 10:30 a 15:00.



Mañana, 6 de noviembre, se presentará también la comedia ‘Noches de Mezzo y... ¿Soprano?’. La Fundación Fretless Difusión Cultural montó este divertido recorrido por la ópera francesa. Se trasmitirá desde El Domo, a partir de las 19:00.



El jazz será el ingrediente principal de un show en Mua Mua Café. El viernes, a las 17:00, se presentarán en vivo Gianni Bianchini y Nico Mejía, quienes ofrecerán el show It was about time.



El sábado 7 de noviembre habrá un recorrido por el Panecillo. En esta caminata se contarán los detalles sobre la batalla librada en este icónico lugar. El encuentro será a las 10:00, los cupos son limitados y puede reservarlos a través de la página de Face­book de Chirisike Kitours.



Otra de las actividades previstas para la noche del sábado es el concierto Como la cigarra, a las 19:30, en la cafetería Sisa. La actividad marca el reencuentro del cantante Roberto Navarrete con los escenarios y los conciertos presenciales.



El Centro Cultural MiLonga también ofrecerá un show virtual y en vivo para la noche del sábado 7 de noviembre. Desde las 18:00 se realizará un encuentro de cantautores, con cinco artistas.