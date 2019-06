A sus 21 años, la joven Lexie Alford ya conoce todos los países del mundo

LEA TAMBIÉN

Para la joven Lexie Alford, de 21 años, viajar no solo era un escape de la rutina, se convirtió en su estilo de vida. En su camino, ella tenía un sueño: conocer los 196 países que componen a todo el mundo. El 31 de mayo del 2019, cuando llegó a territorio de Corea del Norte, Alford finalmente alcanzó a su anhelo. Ella clama ser la persona más joven en haber logrado darle la vuelta al mundo y prepara las ‘pruebas’ para romper el récord Guinness.

Son más de 10 000 piezas de ‘evidencia’ que la joven está reuniendo para que la firma Guinness World Record las verifique. Solo así logrará romper el título que ostenta James Asquith, quien lo ganó en 2013 cuando cumplió 24 años.



En diálogo con la revista Forbes, Alford relató que su sueño se inició cuando era pequeña, aunque confesó que ella no lo sabía. La joven creció en una familia cuyo principal ingreso era una agencia de viajes en California. “Viajar ha sido gran parte de mi vida desde que tengo memoria. Mis padres solían sacarme de la escuela para que pueda estudiar en casa y así completar mis estudios”, cuenta.

Sus papás también eran viajeros y, durante el desarrollo de su infancia, ella conoció desde las villas de Camboya, Ushuaia en Argentina y el Burj Khalifa en Dubai. “Mis padres creían que era bueno que yo conozca varias formas de vida y sé que eso me hizo ser lo que soy ahora”, rememora.



La diversidad y riqueza cultural activó sus ganas de conocer el mundo. “Debo admitir que mi objetivo no era romper un récord, solo quería apretar los límites de lo que pensé que podía hacer con mi vida”, confiesa la joven.



No fue hasta que comenzó a retarse a sí misma, que entendió que podía inspirar a más personas, sobre todo, a mujeres jóvenes.



Cuando cumplió 18 años, en el 2016, Alford se planteó viajar a 196 países. Comenzó a contar los sellos que descansaban en su pasaporte, descubrió que eran 72 naciones. Ese hallazgo la motivó.

Comenzó a ahorrar y su paso por diferentes países le permitió conseguir contratos con marcas que financiaron su proyecto, sin embargo nunca tuvo un patrocinador oficial. “Tuve un fondo económico desde los 12 años y trabajé muy duro para autofinanciarme”.



Ella labora como asesora de viajes en la agencia de sus padres, en Nevada (California). Además es fotógrafa.



Su próximo paso fue trazar su travesía. “Busqué las mejores ofertas para mis vuelos y ahorré en hoteles. Una alternativa, por ejemplo, fue crear contenido para hostales”, cuenta.



Decidió viajar a países ‘seguros’ y naciones como problemas sociales como Venezuela y Pakistán. En su recorrido, dice, conoció a personas genuinas, bondadosas. “Eso me llenó demasiado, pese a la incertidumbre que tenía estando sola”.

También conoció el continente africano, en el que luchó con la barrera de lenguaje y el cambio de cultura. Pero su experiencia valió la pena, pues allí decidió que completaría su travesía en Corea del Norte.



De acuerdo con los parámetros del récord Guinnes, está permitido visitar las salas de conferencia de la legendaria ‘casa azul’ en el Área de Seguridad fronteriza del país asiático. “Fue mágico pero me hubiese gustado conocer más Corea del Norte, sus problemas, su riqueza. Pero sé que volveré”, dijo con firmeza a Forbes.



Es joven, admite, pero no cambiaría su experiencia por nada. En sus redes sociales, Alford agradeció a “todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí. El mejor capítulo de mi vida está llega a su final. Salud por este nuevo comienzo”.

El próximo paso de la viajera será escribir un libro con sus experiencias para animar a las mujeres a viajar, a no sentir miedo. “Somos capaces de hacerlo todo con buena planificación”, afirmó a Forbes.