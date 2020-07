Letra manuscrita de la canción Vincent, tributo a Van Gogh, se subastará por USD 1, 5 millones

LEA TAMBIÉN

La letra manuscrita original de la canción Vincent, de Don McLean, un tributo al pintor Vincent van Gogh, se subastará a un precio inicial de USD 1,5 millones.

El comerciante de documentos raros Moments in Time, con oficinas en Los Ángeles, dijo el miércoles que la letra, escrita en lápiz en más de 13 páginas con partes borradas y agregados, está siendo vendida a una persona que la adquirió directamente del cantante y compositor estadounidense.



"Está escrita en lápiz. Hay algunas correcciones. Difiere ligeramente de la letra final, que demuestra que realmente tenía la canción bien pensada cuando la escribió", dijo Gary Zimet, propietario de Moments in Time.



Lanzada por primera vez en 1971, Vincent comienza con las palabras Starry, starry night y estuvo inspirada en la famosa obra del pintor The Starry Night. McLean, ahora de 74 años, dijo que se inspiró para escribirla después de leer una biografía de Van Gogh.

Zimet dijo que le encantaría que la letra terminara en el Museo de Van Gogh de Ámsterdam, que alberga la colección de obras de arte más grande del pintor del siglo XIX, así como cientos de dibujos y cartas. La canción Vincent también se reproduce en el museo.



"Espero que lo compren. Deberían tenerlo. Eso sería ideal", dijo Zimet, refiriéndose al museo.



Vincent es la canción más famosa de McLean después de 'American Pie', cuya letra se vendió por USD 1,2 millones en una subasta en 2015. McLean dijo en ese momento que sentía que era hora de venderlas.



Las letras de Vincent se exhibieron al público cuando McLean las prestó al Salón de la Fama de la Música Country, en Nashville, para una muestra de 2018.