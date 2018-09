Les Luthiers retorna a Quito con la antología ‘Viejos hazmerreíres’

LEA TAMBIÉN

La irreverencia humorística de Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Marcos Mundstock, Tomás Mayer-Wolf y Daniel Rabinovich, miembros del reconocido grupo Les Luthiers, regresa a Quito el próximo viernes 25 de enero del 2019. El encuentro con el público capitalino será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 20:30. Así lo anunció el lunes 24 de septiembre del 2018 el conjunto en su página web oficial.

Les Luthiers presenta ‘Viejos hazmerreíres’, una analogía que recoge, en dos horas, versiones renovadas de éxitos anteriores como ‘Las majas de bergantín’, ‘Loas al cuarto de baño’, ‘Así hablaba Sali Baba’, ‘Quién mató a Tom McCoffee’, ‘Amor a primera vista’, ‘Dilema de amor’ y ‘Pepper Clemens sent the messenger: nevertheless the reverend left the herd’.



Aunque Les Luthiers juega con lo antiguo también incorpora ‘Receta Postera’ una nueva creación en esta antología, que se estrenó en la ciudad argentina de Rosario, en el 2014. Es un “vals culinario con una batería de cocina compuesta por 11 sartenes y seis ollas”. Así, las obras del conjunto humorístico serán hiladas por la narración de ‘Radio Tertulia’.



Regresan a Ecuador un año después de haber presentado ‘¡Chist¡’, una antología en el que Les Luthiers exploró su vena política sin ser explícito. El show fue un éxito en la capital, tras 13 años de ausencia en territorio ecuatoriano.



Según afirmó Top Shows, empresa encargada de la organización del encuentro, las entradas y localidades al espectáculo estarán disponibles desde el próximo lunes 8 de octubre del 2018, en TicketShow.