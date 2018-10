Da Vinci comprendió la física de la elevación dinámica 400 años antes

LEA TAMBIÉN

Leonardo Da Vinci logró entender la física de la elevación dinámica casi 400 años antes de la primera explicación generalmente aceptada de esta técnica de vuelo, hecha por Lord Rayleigh en 1883.

Es la conclusión de un artículo publicado en Notes and Records de The Royal Society por el profesor Philip Richardson, de la Woods Hole Oceanographic Institution.



Las aves utilizan estas maniobras para extraer energía del gradiente de velocidad del viento (cizalladura del viento) para un vuelo sostenido. En su Manuscrito E (ca 1513-1515), Da Vinci describió a las aves terrestres que realizaban maniobras de vuelo que coinciden con las de los albatros y otras aves marinas cuando se involucran en un vuelo dinámico sobre el océano.



La mayoría de los científicos creen que Lord Rayleigh fue el primero en describir cómo un ave podría obtener energía de la cizalladura del viento para elevarse, pero Leonardo parece haber hecho este descubrimiento mucho antes, asegura Richardson. La descripción temprana de Leonardo de la elevación dinámica sería, pues, uno de sus principales descubrimientos aerodinámicos.



Leonardo observó aves voladoras en las colinas cercanas a Fiesole, en las afueras de Florencia, como se describe en su 'Códice sobre el Vuelo de las Aves' alrededor del año 1505. Sus bocetos de aves voladoras se encuentran en varios cuadernos, donde describió cuidadosamente sus patrones de vuelo.



Una vez que se dio cuenta de lo difícil que sería para un humano impulsar un ornitóptero, una aeronave con rasgos de pájaro, parece que se concentró en los detalles de las aves en vuelo para descubrir cómo volaban sin aletear sus alas. Aunque probablemente quería usar esta información para perfeccionar una máquina voladora, no hay pruebas de que tuviera éxito al hacerlo, explica este experto.



La última libreta que comenzó, 'Manuscrito E' (circa 1513-1515), resume mejor sus estudios de vuelo en vuelo y muestra claramente cómo las aves migratorias utilizan el viento para el vuelo a larga distancia, sostiene Richardson.