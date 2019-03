Kravitz exige que se permita el ingreso de niños a su concierto en Bogotá

LEA TAMBIÉN

Los menores de 12 años podrán acudir al concierto que Lenny Kravitz dará en Bogotá el próximo 23 de marzo del 2019 por exigencia del artista estadounidense para el que será su primer espectáculo en vivo en Colombia, informaron este miércoles 6 de marzo del 2019 los promotores.

Para conseguir el ingreso de menores de 12 años, la organizadora Flora Music explicó que tuvieron que gestionar un permiso especial ante las autoridades pertinentes para que puedan acudir al concierto que se celebrará en el Movistar Arena de Bogotá.



Entre la lista de exigencias que presentó Kravitz, el cantante incluyó que haya al menos cuatro camerinos en el recinto, uno de los cuales debe tener una temperatura de 23 grados centígrados sin aire acondicionado, detallaron los promotores en un comunicado.



Pero las exigencias del músico no acaban ahí, ya que ha solicitado que una jarra de miel, tres botellas de vino tinto de calidad y una de champán.



Además, pidió que todos los alimentos y bebidas sean orgánicos y que no haya recipientes de plástico o papel.



Kravitz presentará en Bogotá su disco 'Raise Vibration', un álbum que une rock and roll, funk, soul y blues, y que cuenta con éxitos como It's Enough", canción con la que abre el disco y que reflexiona sobre el estado del mundo actual.



El disco incluye un segundo sencillo Low, que habla sobre las ideas preconcebidas en el comienzo de una relación bajo un ritmo "funky" y en la que cuenta con la voz del fallecido 'rey del pop' Michael Jackson.



El neoyorquino, cuatro veces ganador del Grammy en la categoría Mejor Actuación de Rock Vocal Masculino, es conocido por éxitos como Are You Gonna Go My Way, Fly Away, Again y Ill Be Waiting, entre otros.



La carrera de Kravitz también se ha destacado por su faceta como actor, en la que participó en la saga de "Los juegos del hambre", interpretando a Cinna, e hizo parte de la ganadora de dos Premios Oscar 'Precious'.