Lenín Moreno se reunió en 'secreto' con Leonardo DiCaprio en Galápagos

El presidente Lenin Moreno se reunió el sábado 13 de marzo del 2021 en las Islas Galápagos con el actor y ambientalista Leonardo DiCaprio, según una publicación de la revista Vistazo.

A su llegada al archipiélago ecuatoriano, a las 10:30 del sábado, en un vuelo privado, el actor llegó acompañado de cinco personas, más tres tripulantes de su aeronave.

"No obstante, el protagonista de 'Titanic' habría solicitado que la reunión sea privada y no haya prensa durante el encuentro. Además, se conoce que su estadía en las islas fue breve".

Oficialmente, Galápagos es la primera provincia en completar la Fase 1 de vacunación contra el covid-19 en todo el Ecuador. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública (MSP), el domingo 14 de marzo del 2021.

No es la primera vez que Leonardo DiCaprio ha estado pendiente de las Islas Galápagos. El año pasado se pronunció por la amenaza de cientos de buques pesqueros en las islas.

DiCaprio es uno de los líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. En 1998 creó la fundación que lleva su nombre para luchar contra el calentamiento global.

El pasado 20 de julio del 2020, en su cuenta de Instagram, el actor y activista mostró su preocupación por la situación en las islas Galápagos y compartió una publicación de The Guardian.

El diario británico publicó un artículo titulado 'Alarm over discovery of hundreds of Chinese fishing vessels near Galápagos Islands' (Alarma por el descubrimiento de cientos de buques pesqueros chinos cerca de las Islas Galápagos) en el que señala que alrededor de 260 barcos se encontraban en aguas internacionales en las afueras de una zona económica exclusiva de 188 millas de ancho alrededor de la isla.