Leiva: 'Hacer una canción al Atlético de Madrid es muy difícil'

El músico madrileño Leiva ha declarado hoy jueves 21 de marzo del 2019que, aunque "de momento" no ha encontrado "el verso" adecuado, él sigue perseverando en aquello que prometió hace tiempo: "Componerle una canción al Atlético de Madrid", club del que es seguidor.

"Pero hacerlo es muy difícil. Está tan en el corazón de la gente que lo normal es que decepciones", ha justificado durante la presentación de su nuevo disco, Nuclear, en el que intentó "calzar" sin éxito una referencia al "príncipe Griezmann" en algún tema.



Fue hace justo un año cuando Leiva se comprometió a hacerle una canción al jugador francés si se quedaba en la plantilla rojiblanca esta temporada.



Nacido como José Miguel Conejo y apodado Leiva por su físico similar al del jugador del Atlético de Madrid Leivinha, el músico ha asegurado asimismo que no se "atrevería" a "revisar el himno" del Atlético, como en algún momento se llegó a proponer en redes sociales.



"Me pareció una cosa muy vertiginosa", ha argumentado, antes de explicar que, al acometer una tarea como esta, "hay que cuidarse de que el forofismo no te ciegue".

Leiva, que fue telonero de los The Rolling Stones en el último concierto que Sus Satánicas Majestades celebraron en Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el año 2014, ha apelado asimismo a su sentido de la realidad al considerar que una actuación en el estadio Wanda Metropolitano está, actualmente, fuera de su "órbita".



"Pero si tuviera que elegir un lugar en el mundo para tocar sería en el estadio de mi equipo", ha dicho al respecto.



"Nuclear", su cuarto disco de estudio, se publica este viernes en toda España y le llevará de gira próximamente, con inicio el 10 de mayo del 2019,en Salamanca (Pabellón Multiusos Sánchez Paraíso) y paradas en el WiZink Center de Madrid los días 29 y 30 de junio.