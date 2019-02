El legendario pokemon Mewtwo es la estrella del segundo adelanto de 'Detective Pikachu'

LEA TAMBIÉN

Huellas, café, música, decenas de pokemón y el “¡Pika, pika!” protagonizan el segundo adelanto de ‘Detective Pikachu’ que Warner Bros. liberó este martes (27 de febrero del 2019). Pero en este tráiler, que dura dos minutos, no es el roedor eléctrico quien se lleva la atención, sino la revelación de un personaje ya conocido por los seguidores de ‘Pokemón’: el legendario Mewtwo.

En el corto audiovisual, el personaje de Pikachu, interpretado por Ryan Reynolds, aparece frente a un puente, que lo llevará por un bosque. Su voz narra que no recuerda lo que le pasó o por qué estaba ahí. La siguiente escena lo transporta a su encuentro con Tim, el protagonista de la cinta. En el transcurso del video, en el que Pikachu ayuda a su amigo a encontrar a su padre, aparecen recordados personajes como Psyduck, el pato amarillo del equipo Rocket, decenas de Bulbasaur, Charmander y Jigglypuff.



En el centro de una explosión, protagonizada por una suerte de contenedor que lleva la cara de Pikachu, sale a la superficie Mewtwo, considerado en el mundo de Ash Ketchum como el pokémon más poderoso.

Así luce el pokemón Mewtwo en 'Detective Pikachú'. Foto: Captura video

Mewtwo es un tipo de pokémon psíquico que fue creado por manipulación genética. Pero, a pesar de que el hombre creó su cuerpo, dotarlo de compasión y empatía es un reto difícil. Así fue retratado en la primera película de Pokemón: ‘Mew Vs. Mewtwo’ en el que logró asesinar a Ash en su enfrentamiento, pues lo petrificó. Pero las lágrimas de Pikachu lograron que reviva.



Para esta entrega, aún no se conoce cuál será el rol de Mewtwo en la película, que se estrenará en mayo del 2019.



‘Detective Pikachu’ a no solo retrata a un pokémon adulto, algo pícaro y detectivesco que quiere ayudar a Tim, protagonista de la cinta, a encontrar a su padre. En los adelantos presentados por Warner Bros, se muestra a un renovado pikachu que recorre una ciudad con seres humanos y con una textura con pelaje, similar a la de un pequeño peluche o un animal.

Video: Youtube Cuenta: Warner Bros. Pictures España

Desde que ese rostro tierno apareció en un videojuego, en 1996, ha estado presente en todo tipo de producciones, tanto cinematográficas como visuales dirigidas para los ‘gamers’. Pero eso sí, siempre mantuvo su apariencia lisa.

Entre las diversas versiones que se han presentado del pokemón amarillo en la pantalla como ‘Pokémon, yo te elijo’ de 1998 a ‘Pokémon: Hoopa y un duelo histórico’ del 2015, esta es la primera que lo integra en el mundo real.