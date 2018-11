El legado de Queen está presente en los músicos ecuatorianos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Felipe Aizaga, director de orquesta en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador (Fosje) y violinista de la banda CelticTrip, no puede contener su emoción cuando habla de Queen y mucho menos al interpretar uno de los temas de la legendaria banda en su violín; aunque su formación gira alrededor de la música clásica, los británicos también han marcado su vida y trayectoria musical.

Como a él, la agrupación fundada en Londres en 1970 por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Bryan May, el baterista Roger Taylor y el bajista Jhon Deacon, ha dejado un importante legado en la música a escala mundial y también en Ecuador.



Aizaga recuerda que su gusto por Queen comenzó desde pequeño cuando su papá le transmitía su herencia musical. “Él era violinista clásico entonces me hacía escuchar Bach, Chaikovski, Mendelssohn y Queen”, recuerda entre risas. Para el músico, la mezcla de géneros que tuvo en su formación es la misma que está presente en los temas de la banda liderada por Freddie Mercury.



El violinista considera que ese es el legado más importante de la banda, la capacidad de mezclar “lo que sea con rock”, como se puede ver en temas como Bohemian Rhapsody o Las palabras de amor, un tema en el que Mercury canta en inglés y español.

Video: YouTube, canal: Queen Official



Riccardo de la Cuesta, vocalista de la banda Anima Inside, coincide con Felipe Aizaga en destacar que la fusión es uno de los legados más importantes de Queen y a esto se suma la habilidad para romper esquemas. El cantante asegura que Queen marcó su formación como músico, de hecho, con su grupo interpreta uno de los temas más reconocidos de los ingleses: We are the champions.



Queen ha recuperado espacio en las radios y listas de reproducción de todo el mundo tras el estreno de ‘Bohemian Rhpasody’, película que cuenta la historia de la banda británica y en especial de su vocalista Freddie Mercury. Esto motivó a que músicos locales, que interpretan clásicos del rock, incluyan en sus ‘setlist’ más temas del conjunto fundado en Londres. Ese es el caso de La Banda de Flashback, un grupo famoso en Quito por tener en su repertorio canciones que se hicieron famosas en las décadas de los 70, 80 y 90, sobretodo de rock.



Para Moisés David, vocalista de La Banda del Flashback, se debe destacar la capacidad de interpretar y componer temas musicales de Freddie Mercury, quien pensaba “no solo en canciones, sino en obras de teatro completas”, asegura. Además de tener una influencia directa en él, el artista asegura que los británicos también inspiraron a otras agrupaciones que han marcado su carrera como Extreme, por ejemplo.

Video: YouTube, canal: jesse j j





La capacidad de fusionar géneros, de romper con lo establecido, de pensar en temas musicales complejos y las diferentes formas en que estos pueden ser presentados al público forman parte del legado que Queen ha dejado a los músicos de todo el mundo y también en los artistas locales.



Para los seguidores del rock y de la banda británica estas han sido semanas felices, Queen volvió a encabezar las listas de reproducción musical a escala mundial y ha superado a artistas contemporáneos como Maluma, Shakira y Luis Fonsi.

Ecuador no se queda atrás. En la plataforma musical Spotify, canciones de Queen aparecen en las listas de las más escuchadas durante las primeras semanas de noviembre. Felipe Aizaga cree que el hecho de que la banda británica vuelva estar en los más alto de la audiencia mundial es perfecto. “Es como reforestar al planeta con buena música”, sentencia.

​