Led Zeppelin gana un caso de plagio por Stairway to Heaven

La banda de rock británica Led Zeppelin ganó el lunes 5 de octubre del 2020 una larga batalla legal por las acusaciones de que robó el riff de guitarra de la apertura de su clásica canción de 1971 Stairway to Heaven.

El grupo, uno de los más exitosos de todos los tiempos, obtuvo la victoria después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a tomar el caso, lo que significa que se mantendrá una decisión de marzo de 2020 de un tribunal de apelaciones del país a favor de Led Zeppelin.



El cantante Robert Plant y el guitarrista Jimmy Page habían sido acusados en el caso de seis años de tomar el riff, una de las aperturas más conocidas del rock, de una canción llamara Taurus, escrita por el fallecido Randy Wolfe, de la banda estadounidense Spirit.



Wolfe, quien tocaba como Randy California, se ahogó en 1997 y el caso fue presentado por un administrador de su patrimonio. Ha sido uno de los casos de derechos de autor más seguidos de la industria musical, potencialmente exponiendo a Plant y a Page a millones de dólares en daños.

Video: YouTube, cuenta: Led Zeppelin





Led Zeppelin fue el acto de apertura de Spirit en una gira por Estados Unidos de 1968, pero Page testificó en un juicio con jurado de 2016 en Los Ángeles que no había escuchado Taurus hasta hace poco.



El jurado de Los Ángeles encontró que el riff no era intrínsecamente similar a los acordes iniciales de Stairway to Heaven.

Los abogados de la herencia de Wolfe y de Led Zeppelin no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios el lunes.

Video: YouTube, cuenta: Marco Lotti