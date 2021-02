Seis lecturas para conocer a Pilar Quintana

Pilar Quintana (Cali, 1972) se convirtió, en enero pasado, en la cuarta escritora colombiana en recibir el Premio Alfaguara de Novela gracias a ‘Los abismos’. Antes, este galardón había sido entregado a Laura Restrepo en el 2004, Juan Gabriel Vásquez en el 2011 y Jorge Franco en el 2014.

Héctor Abad Faciolince señaló que la novela, que se lanzará el 25 de marzo próximo, se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos, a través del punto de vista de una niña.



La protagonista de la historia es Claudia, una niña que pasa su infancia sin mayores preocupaciones, hasta que llega alguien ajeno a su entorno que termina rompiendo aquella armonía. Desde ese momento, el conflictivo matrimonio que tienen sus padres cobra otras dimensiones. Ella se empeña por comprender la actitud desdeñosa y las confidencias imprudentes de su madre y la amargura y el silencio obstinado de su padre.



Quintana también es autora de ‘Cosquillas en la lengua’ (2003), ‘Coleccionistas de polvos raros’ (2007), ‘Conspiración iguana’ (2009), ‘Caperucita se come al lobo’ (2012) y ‘La perra’ (2017), novela con la que ganó el IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.



‘La perra’ está ambientada en un pequeño pueblo del Pacífico, donde confluyen la belleza y la violencia de la región. Allí viven Damaris y Rogelio.

Su turbulenta relación está marcada por la búsqueda infructuosa de un hijo. Han probado de todo y aún así Damaris no ha podido embarazarse. Después de perder toda esperanza, Damaris encuentra una nueva ilusión cuando se le presenta la oportunidad de adoptar una perra. Esta nueva relación con el animal la obliga a reflexionar sobre el instinto y sobre la maternidad.



En ‘Conspiración iguana’, Quintana cuenta la historia de Lucía Abondano, una periodista que logró un espacio importante en la revista que trabaja, luego de destapar un escándalo, pero que al poco tiempo terminó haciendo pastillas noticiosas sobre salud.



Con el propósito de mostrar que no ha perdido su vena como periodista de investigación, Abondano comienza a seguir a Julio Armando Valdetierra JAV, un líder místico que viste como Elvis y que cree que el fin del mundo está cerca.



‘Coleccionistas de polvos raros’ tiene como escenario central a Cali. En medio de esta ciudad en ruinas, por la huella de los narcos, viven la Flaca y el Mono. Ellos son parte de la descomposición de una urbe permeada por la huella de la cultura del narcotráfico, con calles llenas de colores de neón y las mujeres de silicona.



En ‘Caperucita se come al lobo’, la autora reúne una serie de relatos en los que explora las perversiones eróticas, a través de personajes que desean, sufren, abusan y gozan de forma desenfrenada. Mientras que en ‘Cosquillas en la lengua’, su primera novela, narra la historia de una mujer joven que disfruta de las fiestas y las drogas y que un día decide dejar de ­lado su vida pasada.

La autora.

​

Nació en Cali, Colombia, en 1972. Estudió periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana. En el 2007 fue una de las 39 escritores menores de

39 años más destacadas de América Latina, por el Hay Festival.