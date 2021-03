Laura Pausini: "Todas las veces que dije no al cine ahora tienen sentido"

Para Laura Pausini competir por un Oscar es tan inesperado que vive este momento como el Festival de Sanremo, que despegó su carrera a los 18 años. Desde entonces ha dicho que no a muchas películas en busca de algo "auténtico", como el tema Io sí, que canta en el regreso de Sophia Loren a la gran pantalla.

"Todas las veces que dije no a cantar en una película ahora tienen sentido", asegura Pausini desde su casa en Roma durante una videollamada, tras conocer que competirá en abril por la estatuilla más preciada de Hollywood.



Aunque prestó su voz para un tema de 'Message in a Bottle' (1999), Pausini había rechazado componer para el cine, porque las propuestas que le llegaban le parecían "frías, con más marketing que corazón".



La cantante trabaja estos meses con una lista de 600 maquetas, de las que solo elegirá aquellas con las que sienta los mismos "escalofríos" que la adaptación al cine dirigida por el hijo de Loren, Edoardo Ponti, de la novela 'The life ahead', sobre una exprostituta y superviviente del Holocausto que acoge en casa a niños pobres.



"Todo fue familiar, él cambiaba una parte del montaje y yo una línea -recuerda-. Todos seguimos en un chat común y nos decimos de todo, cada nominación la vivimos unidos, ya sea en maquillaje o música".



Pausini, fiel a la espontaneidad que ha mantenido en más de tres décadas de éxito, no oculta su emoción: "Yo quiero volar a Los Ángeles, quiero estar ahí viviéndolo, pero haré lo que manden". No fue consciente de que el Oscar podía llegar hasta enero, cuando Ponti llamó diciendo que muchos se estaban interesando por la canción.



La ambiciosa maquinaria de Hollywood está muy lejos, en distancia y en espíritu, de una estrella que mantiene sus raíces en un pequeño pueblo del norte italiano. "Cuando gané el Globo de Oro no estábamos en cuarentena y pude reunirme con mi familia. En realidad fue mejor hacerlos virtuales, porque nunca había celebrado un premio con mis padres y fue bellísimo", comenta la ganadora de varios Latin Grammy, Grammy y premios en Italia, España y Latinoamérica.