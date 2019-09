Laura Bozzo arremete contra conductora mexicana por polémica con Verónica Castro

LEA TAMBIÉN

El anuncio del retiro de la artista mexicana Verónica Castro de la actuación no solo entristeció a sus seguidores sino que tocó a celebridades como la conductora peruana Laura Bozzo.

La presentadora de televisión se pronunció sobre la ‘jubilación’ de Castro y lo atribuyó a una polémica entre la actriz y la conductora azteca Yolanda Andrade. Lo hizo a través de un corto video en su cuenta de Instagram este viernes 13 de septiembre del 2019.

La disputa entre Andrade y Castro se inició porque la conductora de televisión declaró el 10 de septiembre que ella y la actriz mexicana se casaron de “forma simbólica” hace 20 años. Sin embargo, Castro negó el rumor rotundamente. Después de tres días, este viernes, la protagonista de ‘Los ricos también lloran’ informó que dejaba la actuación “agotada de tanto mal”, además de agresiones y escarnio por la supuesta boda.

Laura Bozzo no dudó en pedirle a Castro que “recapacite”. Sentada en su hogar, la presentadora se dirigió a la actriz. “Tú no puedes llegar al nivel al que has llegado, ser sucesora de María Félix, una estrella a nivel mundial. Gran madre, gran señora, dejarte llevar por una ‘equis’, alguien que no representa a nadie”, sentenció Bozzo.

Sobre Andrade, la presentadora de ‘Laura’ señaló que solo “busca promoción para un programa sin importancia”.



La conductora elogió el trabajo artístico de la intérprete: “Tú, que hiciste tu carrera no con escándalos, sino con talento ¿vas a hacerla pasar a la historia como la persona que hizo que te retires de la vida artística?", dijo.



Después, Bozzo arremetió contra Andrade: “A la gente como tú, hay que desearle suerte porque tarde o temprano la vas a necesitar”, concluyó.