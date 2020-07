Más latinos tomados en cuenta para formar parte de la Academia de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El director ecuatoriano Sebastián Cordero fue invitado a unirse a la Academia del Cine de Estados Unidos, junto a otras estrellas latinas como Ana de Armas, Eva Longoria y la nominada al Oscar Yalitza Aparicio.

“Emocionadísimo con la noticia y la invitación por parte de @TheAcademy a ser uno de sus miembros”, escribió el director de ‘Ratas, ratones, rateros’ en su cuenta de Twitter, junto con la publicación de La Academia, dando la bienvenida a sus nuevos miembros.



“Siempre hemos abrazado un talento extraordinario que refleja la rica variedad de nuestra comunidad cinematográfica mundial, y nunca más que ahora”, dijo el presidente de la Academia, David Rubin.



La organización se ha vuelto mucho más internacional en los últimos años, triplicando su número de miembros no estadounidenses desde 2015. Solo este año, 49% de los invitados vienen de 68 países.



Por otra parte, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se comprometió en 2016 a duplicar el número de mujeres y representantes de las minorías para 2020.



De las 819 invitaciones que extendió este año a artistas y ejecutivos de la industria, 45% fueron a mujeres y 36% a minorías, según un comunicado.

En comparación con 2015, hay dos veces más mujeres en la Academia, de 1 446 a 3 179, que representa 33% de los integrantes de la institución más importante del cine.

L..La cubana Ana de Armas, la futura chinca Bond, y Eva Longoria, estadounidense latina famosa por “ Amas de casa desesperadas ” , también fueron llamadas a unirse a la Academia, así como otras estrellas como Awkwafina, Zazie Beetz, Constance Wu y Cynthia Erivo, la única nominada no blanca en los Óscars de febrero por “ Harriet ” .



Y esta tendencia ha sido vista como clave en el triunfo de la surcoreana “ Parásitos ” como la primera producción en lengua no inglesa en llevarse el premio a mejor película.