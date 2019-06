Un latino está detrás de Forky, el nuevo personaje de 'Toy Story'

LEA TAMBIÉN

Claudio de Oliveira fue mensajero, instructor de danza y hasta sobrecargo antes de trabajar en animación: ahora fue el animador responsable de Forky, el nuevo personaje de la saga 'Toy Story'.

De Oliveira, criado en Sao Paulo e hincha del Corinthians, se mudó para Estados Unidos para acompañar a su esposa. La animación no era algo que le pasara por la cabeza.



“Recuerdo que hacía en mi cuaderno aquellos dibujos que si los pasas rápido ves un hombrecito haciendo un gol. Era animación y no lo sabía”, dijo durante una visita a los estudios Pixar en Emeryville, a las afueras de San Francisco.



Al llegar a Estados Unidos decidió que quería estudiar, “intentar hacer algo más artístico”. Ya había hecho de todo en Brasil, por lo que decidió estudiar animación en el Santa Mónica College.



Trabajó en la compañía de efectos visuales Sony Imageworks, antes de entrar en Walt Disney Animation Studios, donde trabajó en películas como 'Tangled forever after' y 'Wreck-It Ralph'.



En 2013 comenzó a trabajar en Pixar, donde fue animador de grandes éxitos como 'Inside Out', 'Cars 3', 'Incredibles 2' y'Coco'



Pixar cuenta con muchos extranjeros en su equipo, entre ellos la también brasileña Priscila Vertamatti y el colombiano Luis Uribe.



Todos trabajaron en 'Toy Story 4', la última entrega de la película que puso en el radar a un entonces desconocido estudio hace 24 años.



En esta película, que se estrena el 21 de junio en Estados Unidos y con la que Pixar pone fin a las secuelas, Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) y el resto de la adorable pandilla están con una nueva niña: Boonie, a quien Andy regaló los tesoros de su infancia.

La chiquilla, en su primer día en el jardín de infantes, crea con plastilina, un tenedor-cucharilla de plástico, ojitos de utilería y una paleta de helado partida en dos a Forky, que no cree que es un juguete sino basura... y cada vez que tiene la posibilidad se quiere lanzar al cesto.



“Yo creo que no es que está deprimido”, aseguró De Oliveira. “Creo que está un poco confundido. Es como si fuese un niño, hay que darles tiempo, amor y un poco de compresión para que se desarrollen”.



De Oliveira trabajó en este nuevo personaje, que nació de la mente del productor de la película Jonas Rivera quien dijo que se inspiró en el hecho de que los “niños juegan con cualquier cosa y crean un personaje ” .



“Es una creación de muchos padres”, indicó el animador de 40 años. “Va de departamento en departamento, de artista a artista, se hicieron sesiones para construir nuestros propios Forkys a ver cuál era mejor, usando ideas de unos y otros”. “Y cuando llega a mis manos ya está listo, es solo darle vida al personaje”.



Los animadores son como los actores en este género, dando movimiento y personalidad a sus personajes, y De Oliveira tuvo química con Forky porque precisamente él fue de esos niños que creaba juguetes de la nada con su hermano mayor.



“Con un gancho, la tapa de un bolígrafo, papel, cola... diseñaba y hacía mis propios juguetes”, recordó. “Fue muy agradable poder trabajar con esta historia, que me trajo recuerdos de esa época en la que un juguete hecho a mano por un niño puede tener una dimensión y una conexión mucho mayor al comprado en una tienda”.



El principal reto con Forky fue “hacer que se integrara al mundo que ya existía”, señaló el animador. “Había un contraste grande también porque mis escenas eran con Woody, que es un personaje muy conocido y amado y quería que este fuera también recibido de la misma manera”.