El 17 de julio de 2024 se anunciaron las nominaciones para la 76ª edición de los Premios Emmy, el mayor galardón de la televisión en Estados Unidos. Este año, las series de Netflix han tenido una presencia destacada, con ‘The Crown’ y ‘The Morning Show’ entre las más nominadas.

Series de drama

En la categoría de Mejor Serie Dramática, ‘The Crown‘ de Netflix se encuentra entre las favoritas. Esta serie, que ha capturado la atención del público con su representación de la familia real británica, competirá contra otras producciones destacadas como ‘Shōgun‘, que lidera con 25 nominaciones, ‘Fallout’ (Prime Video), ‘The Gilded Age’, ‘The Morning Show’, ‘Mr. and Mrs. Smith’, ‘Slow Horses’ y ‘3 Body Problem’.

Series de comedia

En la categoría de Mejor Serie de Comedia, ‘The Bear’ de FX ha arrasado con 23 nominaciones, batiendo el récord de una serie de comedia de 22 establecido por ’30 Rock’ en 2009. Otras series nominadas incluyen ‘Abbott Elementary’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Hacks’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Palm Royale’, ‘Reservation Dogs’ y ‘What We Do in the Shadows’.

Series limitadas

En la categoría de Mejor Serie Limitada, las nominadas son ‘Fargo’, ‘Lessons in Chemistry’, ‘Baby Reindeer’, ‘Ripley’ y ‘True Detective: Night Country’. Esta última ha generado gran expectativa con la participación de Jodie Foster y Kali Reis.

Actuaciones destacadas

En cuanto a las actuaciones, en la categoría de Mejor Actor Principal en Serie Dramática, destacan Idris Elba por ‘Hijack’, Donald Glover por ‘Mr. and Mrs. Smith’, Walton Goggins por ‘Fallout’, Gary Oldman por ‘Slow Horses’, Hiroyuki Sanada por ‘Shōgun’ y Dominic West por ‘The Crown’.

Para Mejor Actriz Principal en Serie Dramática, las nominadas son Jennifer Aniston por ‘The Morning Show’, Carrie Coon por ‘The Gilded Age’, Maya Erskine por ‘Mr. and Mrs. Smith’, Anna Sawai por ‘Shōgun’, Imelda Staunton por ‘The Crown’ y Reese Witherspoon por ‘The Morning Show’.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática, los nominados incluyen a Tadanobu Asano por ‘Shōgun’, Billy Crudup por ‘The Morning Show’, Mark Duplass por ‘The Morning Show’, Jon Hamm por ‘The Morning Show’, Takehiro Hira por ‘Shōgun’, Jack Lowden por ‘Slow Horses’ y Jonathan Pryce por ‘The Crown’.

Dónde y cuándo ver los Premios Emmy 2024

La ceremonia de los Premios Emmy 2024 se llevará a cabo el domingo 15 de septiembre a las 20:00 ET y estará disponible en streaming al día siguiente en Hulu. La competencia este año es feroz, y las series de Netflix, junto con otras producciones destacadas, prometen una noche llena de emoción y sorpresas.

Netflix ha demostrado una vez más su capacidad para producir contenido de alta calidad que resuena tanto con la audiencia como con los críticos. Con ‘The Crown’ y ‘The Morning Show’ liderando las nominaciones, la plataforma de streaming se consolida como un jugador clave en la industria televisiva.

Para más detalles sobre las nominaciones y las categorías, puedes visitar el sitio oficial de los Premios Emmy.