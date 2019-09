Veteranos del rock aún confían en el álbum

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cuando U2 tomó la decisión de grabar ‘No Line on the Horizon’ (2009), el grupo irlandés lo asumió como la oportunidad de cumplir con un ritual sagrado del rock y de la música en general, en una época en que el ‘single’ ya estaba desplazando al álbum.

El consumo digital ha hecho que los artistas se cuestionen sobre la utilidad de grabar un álbum, en especial en estos días en que el mercado y el consumo apuntan a las canciones sueltas. El ejemplo emblemático viene del género urbano. Despacito, el megahit de Luis Fonsi y Daddy Yankee lanzado el 12 de enero de 2017, tardó dos años en estar disponible en el álbum ‘Vida’.



Algunos veteranos del rock, pese a la realidad del mercado, aún se mantienen fieles al formato del LP, aunque la mayoría de consumidores prefiere armar ‘play list’ que dedicar tiempo a una obra entera.



El ejemplo más sustancioso lo acaba de dar Tool, grupo de metal progresivo que puso fin a sus reparos a lo digital y liberó su discografía para descargas en ‘streaming’ y, además, presentó ‘Fear Inoculum’, su primer álbum desde el 2006. El regreso de Tool es el acontecimiento del rock del año.



Pero hay más roqueros. Queensrÿche tampoco ha dejado de confiar en el álbum y cada cierto tiempo ofrece música nueva. ‘The Verdict’ es el tercer disco que el grupo de metal progresivo graba con el cantante Todd La Torre, quien reemplaza desde el 2012 al fundador Geoff Tate, despedido por la banda para poner fin a sus peleas internas.



Dream Theater tampoco ha perdido el ritmo de las grabaciones y sacó nuevas canciones este año, agrupadas en ‘Distance Over Time’. Aunque hay algunas concesiones formales: es el primer disco de este quinteto de metal progresivo que dura menos de una hora desde 1991. Además, es la primera vez que tampoco se encuentra una canción que alcance los 10 minutos.



Menos veteranos pero no por ello con menos trayectoria son los miembros de Weezer, grupo de rock alternativo que no para de grabar y este año ha sacado dos trabajos. Uno es de ‘covers’ de clásicos del rock como Everybody Wants to Rule the World (Tears For Fears). Y otro tiene canciones nuevas.



Kaiser Chiefs, grupo de indie que mantiene casi a los mismos integrantes desde el 2000, sacó ‘Duck’ y también es un trabajo de menos de una hora (solamente dura 48 minutos), con 11 cortes.



Yes, grupo exponente del rock progresivo con nada menos que 50 años de trayectoria, ha encontrado una fórmula intermedia: los discos en directo. El grupo liderado por el guitarrista Steve Howe no graba (ni grabará) material nuevo desde ‘Heaven & Earth’, del 2014, para dedicarse de lleno a las giras y luego registrarlas en álbumes. Desde el 2014, Yes ha publicado seis directos.



Con ‘Yes 50 Live’, el grupo celebra esas cinco décadas en las que han creado canciones emblemáticas para el rock, como Roundabout y Starship Trooper. Aunque en esta ocasión no consta Owner of a Lonely Heart, su hit más comercial.



Jon Anderson (¡qué paradoja!), antiguo cantante de Yes, piensa diferente a sus excompañeros y presentó su álbum, ‘1 000 Hands’, el cual tiene invitados ilustres como el cantante Ian Anderson y el pianista Chick Corea. Para Anderson, como la gran mayoría de roqueros, la vida está en grabar.