Lanzamiento del vuelo tripulado NASA-SpaceX se posterga por mal tiempo

El lanzamiento del primer vuelo tripulado de SpaceX se postergó hasta el sábado 30 de mayo de 2020 poco antes del despegue el miércoles 27 de mayo de 2020 debido al mal tiempo, decidió la compañía.

“Lamentablemente no vamos a hacer un lanzamiento hoy”, dijo Mike Taylor, director de Lanzamiento de SpaceX, a los astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnken, agregando que el clima no mejoraría hasta diez minutos después de la hora programada para el despegue.



“Fue un gran esfuerzo de equipo, lo entendemos”, respondió Hurley, quien llevaba ya dentro de la nave dos horas junto a Behnken.



El próximo intento tendrá lugar el sábado 30 de mayo de 2020 a las 15:22 (19:22 GMT) .



Según el monitoreo del clima, el tiempo mejoraría 10 minutos después de la hora señalada para el lanzamiento, de acuerdo con SpaceX, pero el cohete estaba obligado a despegar exactamente a las 16:33 y no podía esperar, pues debe compatibilizar la trayectoria de la cápsula y la de la Estación Espacial Internacional, que está en órbita alrededor de la Tierra y a la que los astronautas deben llegar en esta misión de demostración.