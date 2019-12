El final de la década se llena de ‘Grandes Éxitos’

LEA TAMBIÉN

No vamos a discutir aquí si la década acaba en este 2019 o, realmente, en el 2020, dado que no existe el año 0. Lo cierto es que, para fines comerciales, estamos en los últimos días de la década y en España se ha producido una avalancha de celebraciones por parte de diferentes artistas que han producido recopilatorios y cajas especiales para sus fans.

El baladista José Luis Perales es el que más se ha esmerado en dar lija a su legado. Su enorme álbum/caja se titula ‘Mirándote a los ojos (Recuerdos, retratos y melodías perdidas)’ y constituye todo un homenaje a su casi medio siglo de componer y cantar sobre el amor, pero también sobre la vida.



Bajo la supervisión de su hijo Pablo, quien es productor, Perales regrabó sus canciones más conocidas, como Te quiero, Y cómo es él, Quisiera decir tu nombre, Que canten los niños y Un velero llamado libertad (sí, la que le ‘robó’ Abdalá Bucaram en los 80).



Pero también grabó algunas de las canciones que escribió para otros colegas (Porque te vas, Le llamaban loca, Ven a mí...) y añadió canciones más desconocidas, las que creyó que calarían en la audiencia pero que no triunfaron. Y, para rematar, la versión de lujo trae un documental.

Perales cumplirá 75 años en enero, mes en que emprenderá la gira de despedida por España y América Latina.



Otro baladista que aprovecha la coyuntura del calendario es Sergio Dalma, famoso desde que en 1989 cantó Esa chica es mía. Aunque no tiene la prolijidad de Perales, de todos modos posee una larga lista de éxitos de radiofórmula: Bailar pegados, Galilea, No me digas que no y Tiburón.

Dalma, de voz arenosa y profunda, también agrega canciones realizadas junto a colegas como Laura Pausini, Chenoa, Pablo Alborán y Zucchero.



El rock y sus variantes también tienen espacio para los ‘grandes éxitos’. Fangoria, el proyecto de música electrónica que ha unido por 30 años a la incombustible Alaska con Nacho Canut, se dio a la tarea de juntar sus singles más sonados, dar la vuelta a algunas canciones y publicarlas en dos tandas, llamadas ‘Extrapolaciones y dos preguntas’.

En esta página constan más artistas españoles que han apelado al siempre invencible formato de los ‘Greatest Hits’.



Iván Ferreiro, ‘15 años entre canciones’

El exlíder de Los Piratas reúne sus temas en solitario de los últimos tres lustres. Su género: el indie.



Sergio Dalma

‘30 aniversario 1989-2019’ El baladista reúne sus hits pero también los dúos que grabó junto a otros artistas.



Mónica Naranjo

‘Renaissance - 25 aniversario’ La cantante pop mezcla sus hits con temas inéditos, colaboraciones y algunos directos.

Los Rebeldes, ‘Corazón de rock & roll’

Con 40 años de vigencia y 20 álbumes, el grupo de Rockabilly reúne sus mejores singles.