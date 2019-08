Lana del Rey lanza una nueva canción en respuesta a los tiroteos masivos

LEA TAMBIÉN

Lana del Rey lanzará una nueva canción titulada 'Looking for America' (Buscando a Estados Unidos), que según dijo, compuso como respuesta a la reciente serie de tiroteos masivos en el país.

“Sigo buscando mi propia versión de Estados Unidos / Una sin el arma, donde la bandera pueda ondear libremente / Sin bombas en el cielo / Solo fuegos artificiales cuando tú y yo nos estrellamos / Es tan solo un sueño que tengo en mi mente”, canta en una parte en la que el productor Jack Antonoff toca la guitarra, tal como la artista mostró en un video que colgó en Instagram.



“Sé que no soy una política y no me excuso por tener una opinión, pero en vista de todos los tiroteos masivos y los tiroteos consecutivos de los últimos días, que realmente me afectaron a nivel celular, solo quería publicar este video que nuestra técnica Laura tomó hace 20 minutos”, escribió la cantante estadounidense de 34 años en el pie de foto.



El pasado fin de semana un tiroteo dejó 22 muertos en un Walmart con gran afluencia de hispanos en El Paso, Texas, y otro tirador acabó con la vida de nueve personas en una masacre en Dayton, Ohio.

Del Rey, conocida por su pop barroco melancólico y sus historias de amor desafortunado, lanzará su sexto álbum titulado 'Norman Fucking Rockwell' el próximo 30 de agosto de 2019.