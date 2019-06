La ambateña Lady Pink pasó de grafitera del metro de Nueva York a consolidarse como artista y empresaria

LEA TAMBIÉN

Lady Pink, 'la primera dama del grafiti', comenzó a pintar en los vagones del metro de Nueva York en 1979, cuando tenía 15 años, una de las poquísimas mujeres en un submundo ilegal, peligroso y casi enteramente masculino.

Pero a los 50 y tantos años, esta mujer menuda, de largo cabello negro y pocas pulgas que desembarcó en Nueva York de niña, sin papeles, con su hermana y su madre, directamente desde Ecuador, se gana la vida con su arte legalmente desde hace varias décadas y se declara ante todo “una empresaria”.



“Nueva York estaba destruido, había mucho crimen y corrupción, y todo lucía terrible. Los adolescentes, nos abocamos a la tarea de embellecer la ciudad”, explica en el sur del Bronx, donde está pintando un gran mural en la fachada de Casita María, un centro que ofrece servicios a 300 chicos latinos del barrio y sus familias y que le encargó el trabajo.



Paradójicamente, mientras pinta un policía la vigila por su propia seguridad, ya que fue amenazada por un vecino furibundo.



Lady Pink, protagonista del filme clásico sobre el grafiti 'Wild Style' (1982) , es una de los 21 artistas callejeros cuyas obras en el icónico galpón 5Pointz de Queens fueron blanqueadas por un inversor inmobiliario en 2013.



Un histórico fallo decidió en febrero de 2018 que los artistas debían ser indemnizados con USD 6,75 millones, pero el inversor, que luego demolió el galpón para construir apartamentos de lujo, apeló el fallo y aún no hay un veredicto final.



“El sistema judicial nunca ha sido demasiado justo con los artistas de grafiti o callejeros. No espero que lo sea ahora”, afirma Lady Pink.

La artista Lady Pink, "La primera dama del graffiti", pinta un mural en Casita Maria el 2 de junio de 2019 en el barrio del Bronx en Nueva York. Foto: AFP