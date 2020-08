Lady Gaga brilla en los MTV Video Music Awards

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La estrella del pop Lady Gaga brilló en la noche del domingo, 30 de agosto del 2020, en la poco convencional ceremonia de los MTV Video Music Awards, con participaciones virtuales y discursos contra el racismo.

La ceremonia, en general más vista por sus excéntricas actuaciones y vestuarios que por los premios en sí mismos, tuvo que adecuarse en esta ocasión a la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus.



La maestra de ceremonias Keke Palmer, que protagonizó “Scram Queens”, abrió la noche con un vibrante homenaje a Chadwick Boseman, quien murió el viernes de cáncer de colon a los 43 años.



“Dedicamos esta noche a un hombre que conmovió a mucha gente”, dijo sobre quien encarnó al primer superhéroe negro en 'Pantera Negra'.



Al ganar el prestigioso premio al video del año por Blinding Lights, el cantante canadiense de R&B The Weeknd dijo que le resultó “difícil” celebrarlo.



“Solo voy a decir: justicia para Jacob Blake y justicia para Breonna Taylor”, afirmó el artista, en alusión a dos personas negras víctimas de violencia policial en Estados Unidos.



Varias estrellas también instaron a los espectadores a acudir en masa a las urnas durante sus discursos, interrumpidos por una página publicitaria de Joe Biden, rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



La legendaria Lady Gaga brilló en las categorías insignia: artista del año y canción del año por “Rain on Me”, su hit con Ariana Grande.

“Cuídense. Digan lo que piensan y, aunque suene como un disco rayado, usen mascarilla, que es una señal de respeto”, afirmó la artista de 34 años.



La ceremonia ofreció en esta edición nuevos premios, ante el catastrófico año vivido por la industria musical, privada de festivales y conciertos.



Ariana Grande y Justin Bieber ganaron el premio al mejor video casero por Stuck with You.



Y aunque artistas consagrados como Lady Gaga, Ariana Grande y Taylor Swift se llevaron trofeos, fueron sin embargo derrotadas en la categoría principal de su género por el grupo surcoreano BTS, que ganó el premio a la mejor canción pop con On.