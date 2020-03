Laboratorio pagará más de USD 4 000 a voluntarios por infectarlos con covid-19

LEA TAMBIÉN

La búsqueda de los científicos de una vacuna para combatir el covid-19 continúa y esta vez un laboratorio de Londres infectará a 24 voluntarios con una forma menos dañina del virus. El pago a los participantes será de 3 500 libras (USD 4 590).

Las personas que participen en este experimento serán monitoreadas regularmente por médicos con equipos de protección especial mientras estén en cuarentena durante 14 días, informó este 9 de marzo del 2020 el medio británico The Sun en su página web.



De acuerdo con la publicación, los científicos infectarán a los participantes con dos cepas comunes de coronavirus, 0C43 y 229E, que causan enfermedades respiratorias leves.



Antes de que puedan participar, los voluntarios serán interrogados sobre su historial médico y se les realizarán análisis de sangre, orina y cardíacos. También se evaluará que no tengan anticuerpos contra el coronavirus.



El profesor John Oxford, experto en virología de la Universidad Queen Mary de Londres, citado por el medio, dijo que los voluntarios sentirían los síntomas de una tos o un resfriado, que modelarían los de covid-19. "Si funciona en nuestro pequeño virus, es muy probable que funcione en el mundo real", agregó.



Las personas que tengan autorización para participar en el experimento asistirán al laboratorio donde se les infectará antes de ser aislados durante 14 días, tiempo en el que no podrán tener contacto físico con otras personas.



El único contacto humano que tendrán, indica el medio, es con enfermeras y médicos con equipo de protección y ventiladores que ingresarán a la sala para muestras y análisis de sangre.



Las pruebas comenzarán una vez que Hvivo, la compañía que dirige la unidad de cuarentena en el Centro de Innovación Queen Mary BioEnterprises en Whitechapel, haya obtenido el permiso de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido.



La investigación forma parte de un esfuerzo a nivel mundial de USD 2 000 millones para encontrar una vacuna contra el covid-19 que hasta este 9 de marzo ha contagiado a 109 946 personas y provocado la muerte de 3 819, en 99 países.