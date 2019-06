Labios de tonos naturales y con volumen

LEA TAMBIÉN

En la historia contemporánea del maquillaje, “el color en los labios era sinónimo de elegancia, pero con el pasar de los años se fueron descubriendo otras texturas”, cuenta la maquilladora guayaquileña Andrea Navarrete. Entonces, dejó de usarse de forma exclusiva el labial cremoso clásico y llegaron los satinados, el ‘gloss’, el mate y el ‘nude’.

En la actualidad el ‘nude’ ha causado sensación, pues con este acabado se crean estilos sobrios y sensuales. Kim Kardashian, estrella de los ‘realities’, fue quien ayudó a posicionar este tipo de maquillaje. Lo mismo hizo su hermana menor, Kylie Jenner, con el lanzamiento de ‘lip kits’ (kits labiales) que en sus primeras temporadas incluyeron gamas de estos colores.

Tonos Tierra. Maquillaje ahumado en tonos tierra y labios ‘nude’, realizado por Andrea Navarrete. Foto: Cortesía Joshua Degel



El ‘nude’, más que un color, es un estilo en el maquillaje. En general, se refiere a un acabado que sea natural y no sobrecargado. En los labiales, hay muchos tonos considerados ‘nude’. Pueden ser neutrales o con un toque de durazno, rosa o marrón. Lo importante es que el color no destaque demasiado, más que para dar definición a los labios.



La buena noticia es que esta tendencia puede ser adoptada por todas las mujeres. La maquilladora quiteña Daniela Soria dice que el ‘nude’ en los labios es más sentador cuando se destacan los ojos, ya sea con técnicas como el ahumado, con mucho color y ‘glitter’. De esta forma se crea equilibrio.



Navarrete agrega que al pintar los labios con estos colores bajos, es mejor crear contrastes en el resto de la cara, para no dar una imagen de palidez. Por ejemplo, se puede hacer un énfasis en los contornos y color de las mejillas. Por otro lado, no se recomiendan los tonos muy suaves para las pieles maduras. Navarrete aconseja aumentar el tono e inclinarse hacia el café, naranja o vino.



Para usar correctamente estos colores, las dos expertas aconsejan que primero se hidrate a profundidad los labios, porque las imperfecciones y la resequedad pueden destacarse y eso es contraproducente. Después, es importante que el contorno de los labios esté bien cubierto con base y polvo, de esta manera habrá un contraste y los labios resaltarán.

Oscuro. Ahumado en tonos uva para los ojos y labios ‘nude’ pálidos. Propuesta de Andrea Navarrete. Foto: Cortesía Joshua Degel



A continuación, lo ideal es delinear los labios, con lápiz en la misma gama del labial, pero en un tono más oscuro. Al crear un borde intenso se juega con los efectos visuales y se crea la impresión de mayor definición y volumen. El siguiente paso es pintar los labios y para finalizar, aplicar un tono más claro en el centro del labio inferior. Esto ayudará a que se vea más carnoso.



A diferencia de la dificultad que representa dibujar los labios con un color rojo intenso, porque las pequeñas imperfecciones se notarán, usar tonos naturales es más sencillo. Por ello, no es común encontrar errores con este tipo de maquillajes. Sin embargo, Soria advierte que si es que se busca lucir natural, no se debe usar solo labial ‘nude’.

Para crear esta apariencia de cara lavada se recomienda llevar al menos maquillaje básico: aplicar máscara de pestañas, usar una base ligera, un rubor suave e iluminador.



Esta tendencia nació en la década de los 90, por lo tanto, al revisar las producciones audiovisuales y fotográficas de la época se encontrarán importantes referencias. Por ejemplo, Calvin Klein impuso un estilo minimalista en sus campañas publicitarias.



La serie televisiva ‘Friends’ es otra referencia. “Al inicio de ‘Friends’, los maquillajes eran en tonos tierra y nude. Se usaban tonos marrones para variaciones oscuras”, dice Soria.

Navarrete abordará la temática de los labios ‘nude’ con efecto extravolumen en la ‘masterclass’ que dictará mañana, junto al fotógrafo Joshua Degel. En el curso se enseñarán las tendencias de maquillaje para el 2019, a tomar fotos profesionales desde el celular y a editarlas. Se realizará en el Swissôtel, de 10:00 a 19:00. Más información al 099 209 6859.