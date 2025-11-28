‘La Reina del Sur’ pierde a uno de sus actores a los 49 años

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

‘La Reina del Sur‘ vuelve a estar en conversación entre sus seguidores.

La producción es mencionada hoy por una noticia que entristece.

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Confirmación familiar del fallecimiento

El fallecimiento del actor Conrado Osorio fue confirmado este 27 de noviembre.

La noticia fue dada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, a través de sus redes sociales.

El comunicador lamentó profundamente su partida con un mensaje emotivo.

Contó que siempre lo recordará feliz y como un referente en su vida.

También expresó lo que significó tenerlo como hermano. Afirmó que fue su ‘parcero’, amigo y confidente durante muchos años.

En su publicación, compartió palabras sobre momentos que quedaron pendientes.

No ofreció detalles sobre la causa del fallecimiento en ese primer mensaje.

La causa y los meses previos

La información sobre la causa se conoció poco después.

Osorio murió tras una dura batalla contra un cáncer de colon que había hecho metástasis.

El actor permaneció internado durante varios meses en el Centro Oncológico de Antioquia.

Allí recibió tratamiento especializado y estuvo bajo observación médica constante, como cuenta el portal Tu Barco.

El proceso fue acompañado por mensajes de apoyo. Colegas, familiares y seguidores enviaron palabras de ánimo en todo momento.

Todos destacaron su fuerza y su buen ánimo. Muchos recordaron su manera de enfrentar los días difíciles.

Trayectoria del actor colombiano

Conrado Osorio fue parte de varias producciones icónicas de la televisión colombiana.

Actuó en La Reina del Sur, La Fea Más Bella, Padres e Hijos y Los Tres Caínes.

Su talento lo llevó a moverse entre la comedia y el drama.

Sus personajes se destacaron por su autenticidad y cercanía con el público.

En los últimos años, también conectó con nuevas audiencias.

Usó redes sociales para compartir humor y momentos de su vida cotidiana.

Su trabajo dejó una huella importante en la pantalla. Sus seguidores continúan recordando sus actuaciones y su energía positiva.

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