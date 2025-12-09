Kylie Jenner y Timothée Chalamet brillan con looks gemelos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La pareja volvió a aparecer en un evento oficial y llamó la atención del público.

La presencia de ambos despertó curiosidad tras semanas de rumores sobre su relación.

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Una aparición que sorprende en Hollywood

Kylie Jenner y Timothée Chalamet asistieron al estreno de ‘Marty Supreme‘ con atuendos completamente naranjas.

La coordinación llamó la atención porque reafirma que siguen juntos.

La pareja enfrentó rumores de distanciamiento desde noviembre, así lo cuenta Vanitatis.

Su llegada a la alfombra roja frenó las especulaciones que circulaban en redes.

Los looks que se robaron todas las miradas

Kylie lució un vestido naranja con aberturas en la espalda y una joya en forma de cruz.

Usó un collar grueso del mismo estilo y completó el look con tacones puntiagudos y uñas a juego.

Timothée eligió un traje de cuero naranja que combinó con una camisa de seda.

Sumó botas del mismo tono y llevó una funda negra de raqueta de ping-pong decorada con una cruz, así lo detalla E Online.

Una pareja que coordina estilo y presencia

Ambos posaron juntos con gestos afectuosos que llamaron la atención, según Hola.

Él rodeó su cintura mientras ella apoyaba su mano sobre la de él.

Fue su segunda aparición oficial en una alfombra roja. La primera ocurrió en mayo durante los premios David di Donatello.

El recorrido de una relación que sigue fuerte

Kylie y Timothée fueron vinculados a principios de 2023. La relación se confirmó en abril del mismo año mientras crecían los comentarios en redes.

Su primera aparición de la mano ocurrió en un concierto de Beyoncé.

Después asistieron juntos a un partido de baloncesto en mayo de 2025, como detalla Caribe Peninsular.

En octubre de 2025 ella fue vista apoyándolo en un evento en Nueva York.

Y el 8 de diciembre volvieron juntos para la première de ‘Marty Supreme‘.