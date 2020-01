Kerry Emanuel gana el premio Fronteras del Conocimiento por su trabajo que vincula la crisis climática y los huracanes

LEA TAMBIÉN

El ecólogo estadounidense Kerry Emanuel, cuyas investigaciones analizan el vínculo entre la crisis climática y el aumento de la intensidad y destrucción de los huracanes, se alzó este miércoles 8 de enero del 2020 con el premio de Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático que otorga la Fundación BBVA.

El catedrático de Ciencias Atmosféricas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha permitido con sus modelos detectar y predecir el aumento en la intensidad de los huracanes provocado por la crisis climática y su investigación "ha abierto nuevas vías para estimar el riesgo asociado a fenómenos climáticos extremos", señala el acta del jurado.



El jurado de esta XII edición de los premios, presidido por el director del Instituto Max Planck de Meteorología de Hamburgo (Alemania), Bjorn Stevens, consideró las contribuciones del estadounidenses "fundamentales" para conocer el comportamiento de los ciclones tropicales a medida que cambia el clima.



Para Stevens, quien destacó el alto número de nominaciones que este año han optado al premio (más de 70), "es difícil imaginar un área de la ciencia del clima en la que el liderazgo de una persona sea tan claro", a la vez que recalcó el "prestigio e importancia" que estos premios suponen en materia de lucha contra la crisis climática.



Los modelos de Kerry Emanuel predicen que los huracanes se expandirán por el planeta y serán "especialmente devastadores" en las zonas costeras, como en el Mediterráneo, ya que "conforme se caliente", se puede esperar "una mayor incidencia", explicó el premiado este miércoles a través de una videoconferencia desde Estados Unidos a los asistentes al acto.



"El cambio climático es un riesgo -continuó- y si no se actúa para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que enviamos a la atmósfera", nos enfrentaremos a fenómenos extremos que "serán hasta un 50% más destructivos" de aquí a finales del siglo XXI, señaló el también Doctor en Meteorología.



"Los huracanes evolucionarán y se volverán más intensos más rápidamente"; además, "su frecuencia destructiva aumentará considerablemente", ya que su poder de destrucción recae en la velocidad del viento", que en la actualidad alcanza los 85 metros por segundo en los más intensos, velocidad que podría aumentar hasta los 92 metros para finales de siglo.



Además de esclarecer cómo funcionan los huracanes, Emanuel ha sido el primero en relacionarlos con el calentamiento de la superficie del océano por la crisis climática, y sus modelos predicen un aumento del 5% en la intensidad de los huracanes por cada grado de aumento de la temperatura de los océanos.



A la vista de estas predicciones, Emanuel consideró que "la comunidad internacional no está haciendo lo bastante para combatir la crisis climática" y recordó: "Está en nuestra mano hacer todo lo posible para reducir el riesgo de los huracanes".



El galardonado es graduado en Ciencias de la Tierra y del Planeta por el MIT, donde también obtuvo un doctorado en Meteorología en 1978 y ha desarrollado toda su carrera de investigación y docencia, y en el que creó en 2010, junto con Daniel H. Rothman, el Centro Lorenz, un 'think tank' que impulsa enfoques creativos para comprender cómo funciona el clima.



Los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, creados en 2008, fomentan la investigación científica y la creación cultural de excelencia, además de reconocer el talento, a través de sus ocho categorías, en disciplinas tan diversas como la biomedicina, las ciencias sociales o la música.

La ceremonia oficial de entrega de premios, dotados con aproximadamente USD 444 000 al ganador de cada categoría, se celebrará los próximos 1 y 2 de junio en Bilbao (España).