El 'Ken humano' fue detenido en Berlín por no parecerse a la fotografía de su pasaporte

Rodrigo Alves, conocido a escala mundial como el 'Ken humano' siempre recordará su primera intervención en la televisión alemana. Mientras rodaba una participación especial para la versión alemana de 'Gran Hermano', en Berlín, fue interceptado por autoridades locales para hacer un chequeo de turno.

Cuando la estrella mediática presentó su pasaporte antiguo lo detuvieron porque no se parecía en nada a la fotografía. Así lo reportó el jueves 11 de octubre del 2018 el medio británico Daily Uk.

"Querían verificar que tenía el permiso del cónsul local en Berlín para poder grabar en las calles. Sí teníamos todos los papeles pero me detuvieron porque llevé mi antiguo pasaporte vencido y no el actual", dijo la estrella mediática en un video en el que luce un traje magenta, publicado por portal.



"La policía no pudo identificarme porque ahora me veo muy diferente en la foto. Personal del equipo tuvo que enviar una imagen escaneada de mi nuevo pasaporte para que fuera liberado", comentó el 'Ken humano'.



Según su relato, Alves viajó con su identificación antigua y las más de 50 operaciones quirúrgicas que han modificado drásticamente su rostro y en las que ha invertido más de USD 500 000, impidieron que los policías pudieran comprobar la veracidad del documento.



Personal del equipo de grabación escaneó una imagen del pasaporte actual y se la mostraron a las autoridades y lo liberaron. Ante la situación, el 'Ken humano' decidió grabar su corto arresto, tomarlo con humor y enviarlo a medios locales.