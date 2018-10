Keira Knightley prohíbe ver a su hija algunas películas de princesas Disney

LEA TAMBIÉN

A la actriz británica Keira Knightley no le gustan algunas de las películas de la factoría Disney y prohibió a su hija de 3 años, Edie, ver filmes como 'Cenicienta', por la imagen que se proyecta de la mujer en este tipo de cuentos.

La protagonista de 'Expiación' hizo estas revelaciones a la estrella de la televisión estadounidense Ellen Degeneres en su popular programa 'The Ellen Degeneres Show'.



Al ser preguntada sobre qué tipo de películas dejaba ver a su hija pequeña, la actriz contestó: "Cenicienta, prohibido, porque ella (la protagonista) espera a que un hombre rico la rescate. Obviamente, rescatate tú misma", precisó.

Otra de los largometrajes de Disney que la actriz de 'Orgullo y prejuicio' tiene prohibida a su hija es 'La Sirenita' (The Little Mermaid), a pesar de que ella dijo "amarla".



"Las canciones son geniales -añadió- pero renunciar a tu voz por un hombre", como hace la protagonista, es algo que a la actriz no le gusta del argumento de este filme.



Y al ser preguntada sobre si permitía ver a su hija algunas de las películas de Disney, la actriz dijo que 'Frozen' le parecía fantástica, al igual que 'Moana' o 'Buscando a Nemo'.

La actriz de 'Love Actually', defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, se encuentra en estos momentos promocionando su último filme 'El cascanueces', que precisamente fue producido por Disney.

