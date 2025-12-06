Katy Perry uso las redes sociales para oficializar una noticia.

Así, Instagram suma otro momento que marca tendencia entre los fans, esta vez con una publicación que llamó la atención mundial.

Un anuncio que llamó la atención

La cantante Katy Perry hizo oficial su relación con Justin Trudeau a través de Instagram.

La artista compartió fotos y un video durante su paso por Japón, donde se mostró junto al exprimer ministro canadiense.

La publicación se dio mientras ella viajaba por Asia como parte de su Lifetimes Tour.

Las imágenes mostraron escenas cotidianas de ambos durante su recorrido por el país.

Momentos compartidos en Japón

En una de las fotos, la pareja aparece en una selfi tomada al aire libre.

En el video, se los observa compartiendo una comida y recorriendo lo que parece ser una exposición de arte.

Durante ese viaje, Perry acompañó a Trudeau en una visita al ex primer ministro japonés Fumio Kishida y a su esposa, Yuko.

Kishida compartió una imagen del encuentro y se refirió a Perry como la pareja de Trudeau en su publicación.

De rumores a confirmación

Perry y Trudeau ya habían sido vistos juntos desde julio de 2025 en Montreal.

Esas apariciones encendieron rumores sobre una posible relación entre ambos.

En septiembre circularon nuevas fotos desde un yate en Santa Bárbara. Las imágenes mostraban cercanía, aunque ninguno de los dos confirmó la relación en ese momento.

La primera aparición pública

La primera vez que asistieron juntos a un evento fue el 25 de octubre en París.

Ese momento marcó un antecedente importante para lo que se confirmó semanas después.

La confirmación llegó cuando Perry compartió la fotografía que terminó con meses de especulaciones. La imagen fue suficiente para que los fans entendieran que era oficial.