Katy Perry y Orlando Bloom postergan su matrimonio por el covid-19

Katy Perry, que el 4 de marzo anunció que está embarazada de su primer bebé, y su pareja, Orlando Bloom, decidieron posponer su matrimonio debido al covid-19. La ceremonia estaba programada que se realice en Japón con alrededor de 150 invitados.

La revista People informó el 5 de marzo del 2020 que según una fuente, la pareja estaba lista para casarse en Japón a principios del verano. Pero con la propagación del nuevo coronavirus, han decidido posponer su gran día.



La fuente cercana a los famosos dijo al medio que ambos estaban muy "eufóricos de que todos los detalles de la boda finalmente se unieron, pero están en pausa debido al coronavirus".



La cantante estadounidense contó a sus seguidores en un video en directo desde Instagram que está embarazada de su primer hijo. “Dios mío, estoy tan contenta de no tener que esconderlo más, o de llevar a todas partes un bolso grande”, bromeó ante su fans.

La confirmación de Perry de su estado llegó después de semanas de rumores tras el lanzamiento de la canción Never worn white, donde su vientre se ve abultado, y en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. "Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero”.



La artista, conocida por sus éxitos I Kissed A Girl, Roar o Hot N Cold, está comprometida con el actor británico Orlando Bloom, conocido por interpretar al elfo Legolas en 'El Señor de los Anillos'.



Será el primer hijo para ella y el segundo para Bloom, de 43 años, quien tuvo un hijo con la modelo Miranda Kerr.



La cantante y el actor se conocieron en el 2016, en una fiesta posterior a los Globos de Oro, evento que premia lo mejor del cine y la televisión. El 14 de febrero del 2019 anunciaron su compromiso, después de tres años de relación.