Katy Perry lanzó álbum y videojuego luego del nacimiento de su hija

La cantante estadounidense Katy Perry lanzó este 28 de agosto del 2020 su más reciente trabajo discográfico, titulado ‘Smile’. Este álbum tiene 12 canciones en su versión estándar y cuenta con cuatro adicionales en la edición especial para los fanáticos. Asimismo, presentó un videojuego basado en su disco. Todo esto coincide con el nacimiento de Daisy Dove Bloom, su hija cuyo padre es el actor Orlando Bloom.

Este es un álbum alegre y la canción principal, también llamada Smile, cuenta con un video con temática circense.



La ganadora de cinco American Music Awards y de 14 People’s Choice Awards también presentó el video del sencillo Cry About It Later. La producción audiovisual fue dirigida por el animador británico SykoSan. Se usaron imágenes icónicas de la animación de títulos como ‘La Cenicienta’ y ‘Drácula’.

Video: YouTube, cuenta: Katy Perry

Perry, además, lanzó un nuevo juego: Katy’s Quest. Este fue desarrollado por Double A Labs, Alienware y Mathew Cullen. Este consiste en llevar a los jugadores a través de un circo sobre el sistema de “conceptos erróneos”, de acuerdo con un comunicado.



El videojuego tiene dos niveles. Estará disponible a través de la página web de Katy Perry. El lanzamiento oficial se llevará a cabo este fin de semana en línea, a través de la plataforma de transmisiones en vivo Twitch. El evento beneficiará a las fundaciones MusiCares y Extra Life.