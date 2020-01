Kate Middleton celebró su cumpleaños sin Meghan Markle

LEA TAMBIÉN

Este jueves 9 de enero del 2020, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, cumplirá 38 años y los festejos previos se iniciaron el domingo 5. Ella y el príncipe Guillermo celebraron en una ceremonia íntima con amigos en Anmer Hall, residencia de la monarquía británica ubicada en Norfolk, en Reino Unido. Sin embargo, la pareja real decidió no invitar a Meghan Markle y el príncipe Enrique.

No es la primera vez en la que los duques de Sussex no fueron convocados para compartir con Middleton. El domingo 13 de enero del 2019, la duquesa de Cambridge celebró su cumpleaños 37 con amigos cercanos en el edificio Anmer Hall.



De acuerdo con información difundida por tabloides británicos como The Daily Express y The Sun, el domingo 5, sí estuvieron presentes la cantante británica Laura Meade, madrina de la princesa Carlota, y Emilia Jardine Paterson, amiga íntima de Middleton. Allí, en Anmer Hall, al igual que en 2019, compartieron una cena, juegos y paseos.

La ausencia del príncipe Enrique y Meghan Markle incrementa las especulaciones de medios internacionales sobre el quiebre entre las dos parejas que circula desde mediados del 2019. El 20 de junio de ese año la monarquía real anunció que los duques de Sussex crearían su propia fundación después de haberse separado de Royal Foundation, que encabezaban junto al príncipe Guillermo y Kate Middleton.



Al anunciar los cambios en su agenda de compromisos de ayuda social, el palacio de Kensington explicó que el objetivo de la separación de la organización era “garantizar que el trabajo y las responsabilidades de sus altezas reales sean lo más complementarias posible, a medida que se preparan para sus futuras funciones, y que sus actividades caritativas reflejen mejor sus nuevos hogares”. Pero la explicación no pausó nos rumores sobre las discrepancias entre los hijos de la princesa Diana de Gales, fallecida en 1997.



En octubre del 2019, el príncipe Enrique ofreció una entrevista en el programa británico de noticias ITV, dirigido por el reconocido periodista Tom Bradby. Durante el diálogo, fue consultado sobre el estado de su relación con el duque de Cambridge. “Parte de cumplir con este rol y ser parte de este trabajo y esta familia es estar bajo presión todo el tiempo y cuando eso sucede, cosas pasan”, dijo.

Asimismo, el duque de Sussex dijo que los roces son naturales entre hermanos, sobre todo, cuando se está expuesto a la vida pública. “No nos vemos tanto como antes porque nuestra agenda está siempre copada pero yo lo amo profundamente. Sé que él estará siempre para mí, así como Guillermo sabe que soy incondicional”, confesó.