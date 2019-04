Kate del Castillo dice que está 'en bancarrota' tras su encuentro con ‘El Chapo’ Guzmán

LEA TAMBIÉN

La actriz mexicana Kate del Castillo contó en una entrevista con Los Angeles Times, publicada el sábado 20 de abril del 2019, que se encuentra en la quiebra. La artista, recordada por su papel en la telenovela 'La Reina del sur' habló sobre los inconvenientes que le generaron su encuentro con el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

"Estoy en bancarrota", dijo resignada la artista. "He estado pagando abogados en Estados Unidos y México durante muchos años", como efecto de las reacciones por la entrevista que mantuvo con el capo mexicano que fue declarado culpable en un juicio por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo no precisó la cantidad que ha invertido en su defensa legal.



En el año 2015, del Castillo se entrevistó junto al actor estadounidense Sean Pean con ‘El Chapo’, en una polémica reunión que derivó en problemas legales.



Luego de que se hiciera pública esa reunión y el intercambio de mensajes entre la actriz de 46 años y el narcotraficante, Kate del Castillo fue investigada por el Gobierno mexicano por el supuesto lavado de dinero. La indagación impidió que la actriz pise territorio mexicano durante tres años, hasta que se confirmó que las autoridades mexicanas no presentarían cargos en su contra. Esos detalles también los narró la intérprete de Teresa Mendoza en la serie documental de Netflix ‘Cuando conocí al Chapo’.



La reconocida actriz afirma reconocer la trascendencia de su encuentro. “Asumo la responsabilidad. Yo decidí ir ahí, estaba en mis manos", dijo a Los Angeles Times.



Pese a los inconvenientes que la actriz ha atravesado, menciona que en la actualidad se enfoca en la promoción de la segunda parte de ‘La Reina del Sur’, en la que Teresa Mendoza regresará como madre de una niña dispuesta a protegerla a costa de lo que sea.

Además de esta producción, del Castillo terminó el rodaje de ‘Bad Boys for Life’ con Will Smith y Martin Lawrence. La mexicana también comentó que trabaja en un espectáculo que será anunciado próximamente. Llena de nuevos proyectos, la actriz cree que su encuentro con 'El Chapo' no será olvidado fácilmente “Sé que es algo que me va a perseguir para siempre” declaró.