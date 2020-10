Karol G celebra la fortaleza con su nuevo sencillo Bichota

LEA TAMBIÉN

La colombiana Karol G está de vuelta en la escena con un nuevo sencillo a ritmo de reguetón llamado Bichota. El video de la canción debutó en el primer lugar de las tendencias en YouTube en varios países tras su estreno y en menos de 24 horas ya suma más de 1,7 millones de reproducciones.

El tema fue escrito por Karol G y Ovy On The Drums, colaborador y productor de la artista por varios años. “Bichota es una celebración para todas las mujeres y hombres que escogen no tener miedo y ser fabulosos”, dice la colombiana sobre una canción que se presenta como un himno que lleva un llamado al “empoderamiento y a la inclusión”.

Video: YouTube, canal: Karol G





Bichota se estrena tres meses después del lanzamiento de Ay, Dios mío, que obtuvo un certificado triple platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés).



El lanzamiento se realizó la noche del jueves 22 de octubre de 2020, después de que la cantante despertara la expectativa de sus seguidores con una serie de pistas, entre imágenes y textos, que fue publicando en sus redes sociales.



El video musical fue dirigido por el galardonado director Colin Tilley, que también ha trabajado producciones musicales para J Balvin, Justin Bieber, Cardi B, entre otros. Sin embargo, a este nuevo video le queda un largo camino para superar las 1 029 visualizaciones que alcanzó el hit musical Tusa, en colaboración con Nicky Minaj.

Al igual que con Tusa, el título del nuevo sencillo también ha despertado curiosidad y polémica. Según el Urban Dictionary, el término bichote es una expresión que nace en Puerto Rico para referirse a los líderes de una organización criminal. Karol G se apropia del término para exponerlo en femenino, pero también para darle otro sentido, con la idea de utilizarlo en referencia a las mujeres que toman el control.



La estrella femenina del reguetón presentó su nuevo material un día después de alzarse con dos Billboard Latin Musica Awards, en las categorías Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina y Top Latin Albums Artista del Año, Femenina. Ahora se prepara para su presentación en la edición 2020 de los Latin Grammy, el próximo 19 de noviembre. A esta gala, Karol G llega con cuatro nominaciones, incluyendo Canción del año y Grabación del año.