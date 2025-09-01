Por primera vez, el Vaticano abrirá sus puertas a un concierto de música contemporánea con un enfoque global. La cantante colombiana Karol G encabezará este histórico evento, que formará parte del espectáculo ‘Grace from the World’.

A continuación, te contamos cómo verla desde la comodidad de tu hogar.

Karol G cantará en el Vaticano

La actuación de Karol G está prevista dentro de la clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, el próximo 13 de septiembre. Ella se presentará como parte de ‘Grace from the World’.

Karol G y un lineup internacional de lujo

El evento contará también con la participación de John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.

La presentación será gratuita y abierta al público, y quienes no puedan asistir podrán seguirla en vivo a través de Disney+, Hulu y ABC News, con transmisión programada para las 13:00 (hora de Ecuador).

La música como puente cultural

El concierto genera gran expectativa por su carácter histórico. Según fuentes oficiales, la iniciativa busca resaltar el poder de la música como herramienta de unión y diálogo entre culturas, promoviendo un mensaje de fraternidad global.

Karol G emocionada por el evento

Karol G, conocida por sus éxitos en el mundo de la música urbana, expresó en sus redes sociales su entusiasmo por la invitación. La cantante calificó la experiencia como un momento único en su carrera y una oportunidad para acercar su música a otras audiencias.

Diversidad musical para todo el mundo

El evento promete convertirse en un hito no solo por el lugar donde se realiza, sino también por la diversidad del lineup, que mezcla géneros y generaciones musicales.

John Legend aportará su soul, Angelique Kidjo su world music, Clipse su rap y Voices of Fire su gospel.