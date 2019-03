Karol G sacude el Carnaval de Sao Paulo al ritmo del reguetón

LEA TAMBIÉN

La colombiana Karol G, una de las intérpretes de moda en la radio brasileña con su éxito 'Mi cama', sacudió este martes, 5 de marzo de 2019, al público de Sao Paulo al ritmo del reguetón, un género que cada vez se abre más espacio en el país suramericano y al que se han sumado cantantes locales como Anitta, Claudia Leite y Latino.

La ganadora en 2018 del Latin Grammy a Mejor nuevo artista, fue la invitada internacional del Bloco da Latinha, un evento carnavalesco promovido este martes en el Obelisco de Ibirapuera por la radio Latin Mix y que contó con artistas brasileños como el grupo Sambó, que fusiona la samba con el rock clásico.



"Estoy súper emocionada por mi primera vez en Brasil y ha sido inolvidable todo lo que me ha pasado. Hoy tengo mi momento en el trio eléctrico", que son gigantescos camiones de sonido animados por artistas, comentó Karol G con motivo de su presentación en el penúltimo día del Carnaval.



El lunes, Karol G fue invitada por la estrella brasileña Anitta para estar en su programa de un canal musical de televisión por cable y acompañarla al sambódromo Marqués de Sapucaí de Río de Janeiro en el segundo y último día de desfiles de las pomposas escuelas de samba de la capital carioca.



"Fue muy lindo haber podido compartir tarima con Anitta", destacó la cantante, quien aprovechó su estadía en Brasil para grabar con Simone y Simaria, el dueto de hermanas que ha conquistado al público del género sertanejo y que al lado de la colombiana vuelven a apostar en el reguetón como ya lo hicieron con Anitta en "Loka".



La intérprete de 'Créeme', que canta junto a su compatriota Maluma, no descarta futuros proyectos con otros artistas brasileños y tampoco desecha la idea de grabar en "alguna cosa en portugués" siguiendo la experiencia del también colombiano Juanes o del bachatero estadounidense de origen latino Prince Royce.

Sobre un futuro dueto con Anitta, estrella que ya ha grabado con los colombianos J. Balvin y Maluma, Karol G comentó: "Hemos hablado varias veces de hacer una canción, nos hemos mandado propuestas, no hemos llegado como a esa canción que nos guste a ambas, pero tenemos una súper buena relación y ayer (lunes) quedó demostrado".



"Ella me llamó y me dijo tienes que venir a cantar y ya en algún momento se dará la oportunidad de hacer una canción, pero la idea es que sea top, top", agregó.



Después de grabar con Simone y Simaria, el siguiente paso de Karol G, como una de sus "metas más importantes", es "tener una gran canción en Brasil".



"De Brasil conozco muchos artistas con los que me gustaría trabajar. Ahora estoy trabajando con Simone y Simaria, conozco a Anitta. Me encantaría hacer algo con MC Kevinho, Ivete (Sangalo) me parece increíble. He iniciado conversaciones y vamos a ver qué pasa", dijo la artista de 27 años.

Honrada con la Musa Elena Casals 2018, que destaca a las mujeres en la industria musical, Karol G indicó que en un universo dominado por hombres y en el que solo despuntaba la puertorriqueña Ivy Queen, ahora cantantes como ella, Anitta, la dominicana Natti Natasha o la californiana Becky G impulsan a las nuevas reguetoneras.



"Por mucho tiempo estuvimos esperando nuestra oportunidad y ya se abrieron las puertas. Ya están las oportunidades ahí. Es un gran momento para las mujeres en todos los géneros, en todos los estilos y en la comunidad latina como tal. Creo que no hay una división entre hombres y mujeres y estamos compitiendo entre todos", señaló.



De acuerdo con Carolina Giraldo Navarro -su nombre de pila-, el reguetón puede aproximarse más a ritmos brasileños como el sertanejo y el funk así como ya lo hizo en otros países de América Latina y el Caribe con la salsa, el merengue, la bachata o la cumbia.



"El funk (género urbano) me encanta, lo bailo, lo disfruto y me gusta demasiado. Vamos a ver qué pasa"entre esos ritmos y el reguetón, puntualizó la cantante de Medellín.