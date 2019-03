Karla Souza, sobre el cine iberoamericano: 'Tenemos una voz fuerte y genuina'

LEA TAMBIÉN

La actriz mexicana Karla Souza, una de las encargadas de desvelar los nominados para la sexta edición de los Premios Platino, dijo a Efe que el cine iberoamericano posee "una voz muy fuerte, genuina y auténtica", y se congratuló de que estos galardones tiendan puentes entre naciones.

"Es importante juntarnos y crear estos puentes entre las naciones iberoamericanas con nuestro cine, que es la forma de expresión sobre nuestra experiencia social, económica y política", apuntó la artista de Ciudad de México, de 33 años, que triunfó en la televisión estadounidense con su papel de Laurel Castillo en la serie 'How to Get Away With Murder'.



"Si no nos valoramos nosotros, nadie nos va a valorar", agregó.



"Tenemos una voz muy fuerte, genuina y auténtica, sin entrar en estereotipos de lo que significa la experiencia latinoamericana. Es sumamente importante que podamos apoyar estos premios que justamente nos unen y también reconocen el trabajo de muchas personas que han hecho resaltar historias y voces que necesitamos hoy", declaró.



Souza considera que el cine iberoamericano goza de gran salud, en parte porque ha demostrado que es capaz de contar historias que interesan en todo el mundo.



"Hay tanto talento a veces desaprovechado... Las historias del cine iberoamericano, a mí quizá por ser latina, me llaman aún más la atención y siento que me veo más reflejada en ellas que en el cine de Hollywood", admitió la artista, que este año rodará dos proyectos en español.



"Eso es lo que yo siento como artista, necesito expresar mi experiencia en habla hispana. Si no nos valoramos y no tenemos este reconocimiento, no vamos a lograr que nuestras historias sean apoyadas con presupuesto. Eso es lo que hace la diferencia: la cantidad de dinero que se invierte en Hollywood con lo que se invierte en Latinoamérica", apuntó.



La película mexicana 'Roma', ganadora de tres premios Óscar, parte como la gran favorita en la sexta edición de los Premios Platino con un total de nueve nominaciones, mientras que la uruguaya 'La noche de 12 años' y la colombiana 'Pájaros de verano' sumaron seis cada una.



El film español 'Campeones' sumó cinco candidaturas, las mismas que la obra paraguaya 'Las herederas'.



'Campeones', 'La noche de 12 años', 'Pájaros de verano' y 'Roma' lucharán por el premio a la mejor película iberoamericana de ficción.



"Es una cosecha muy importante, muy deliciosa", reconoció la intérprete.



"Roma espero que siga siendo esa puerta que se abrió enormemente para que el cine iberoamericano también se vea en los grandes medios de comunicación y pueda ser apoyado de esa manera", añadió.



La actriz de éxitos como 'Instructions Not Included' y 'Nosotros los nobles' reconoció a Efe que su próximo proyecto pasa por un rodaje en Chile y Argentina.



"Me voy en dos semanas a filmar un proyecto con Amazon. Es lo único que puedo contar. Estoy muy emocionada de ir a Chile porque soy mitad chilena. Mi carrera ha sido principalmente en México y EE.UU., y justamente lo que hacen estos premios de abrir un poco la brecha en mi carrera, es algo que también busco", sostuvo.



"Poder ir para allá a colaborar con Chile y Argentina me da mucha emoción", señaló.



Además, en el terreno cinematográfico, rodará una película basada en hechos reales que ha venido desarrollando durante cuatro años.

"Llevo entrenando casi un año para este proyecto que es muy físico, y eso que tuve una bebé hace once meses. Me tuve que poner a entrenar después de cinco semanas de haber dado a luz. Pero todo va a dar su fruto y espero que la cosecha sea buena", finalizó.