Karl Lagerfeld, ausente de desfile de Chanel en París por 'cansancio'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Karl Lagerfeld estuvo inusualmente ausente del desfile de alta costura de Chanel celebrado este martes 22 de enero del 2019 en París, debido a que se sentía “cansado”, informó la firma.

El diseñador, octogenario, no salió a saludar como de costumbre al término del pase, bajo la bóveda acristalada del Grand Palais. En su lugar, lo hizo su directora de estudio Virginie Viard.



Aunque un encargado anunció posteriormente que Lagerfeld asistiría al segundo desfile que se celebra justo después del primero y al que están invitados especialmente los compradores, una portavoz de Chanel explicó que finalmente el diseñador de origen alemán tampoco estuvo presente.



“Lagerfeld, que se sentía cansado, pidió a Virginie Viard (...) que lo representara y fuera a saludar a los invitados”, precisó en un comunicado la firma.



“Viard, en tanto que directora de estudio de creación, y Eric Pfrunder, en tanto que director de la imagen de Chanel, continúan acompañándolo y garantizando el seguimiento de las colecciones y las campañas de la marca”, añadió la nota.



Viard, brazo derecho de Lagerfeld, ya lo había acompañado en el último desfile de octubre, cuando ambos salieron a saludar al público.



El diseñador, reconocible por su sempiterna coleta y gafas de sol, ha transformado la moda en las últimas seis décadas, especialmente con sus colecciones de Chanel, Fendi y la firma que lleva su nombre.



Aunque él mismo asegura que no sabe a ciencia cierta qué año nació, documentos oficiales citados por la prensa alemana fijan su edad en 85 años. “Nunca he pensado en la jubilación”, dijo en 2015 Lagerfeld.



Para su desfile para la próxima primavera-verano, Chanel recreó este martes una impresionante mansión con jardín y piscina, en el interior del Grand Palais.

Inspirada en el siglo XVIII, la colección estuvo marcada por un estilo retro y los colores pastel.