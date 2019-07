Karime Borja agradece respaldo y dice que seguirá como Reina de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Karime Borja Ansaldo, la Reina de Guayaquil 2018-2019, agradeció la ola de respaldo que ha recibido tras conocerse que seguirá ostentando la corona como soberana de la ciudad a pesar de sus cuatro meses de embarazo. Y dijo que está comprometida a formar una familia junto a su novio.

La reina se refirió la noche de este miércoles 3 de julio al tema, en su cuenta de Instagram. Sobre su embarazo explicó que decidió “seguir adelante, pensando en lo increíble que es el milagro de la vida y sin poder creer que yo era tan dichosa de poder traer una al mundo”.



También agradeció a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que solicitó que continúe su reinado hasta el final del periodo que le corresponde y propuso eliminar las restricciones de maternidad para el concurso, a fin de que puedan participar en el certamen mujeres que sean madres o que queden embarazadas tras ser elegidas.

La Reina de Guayaquil seguirá siendo Reina de esta ciudad. Ella eligió por la vida y tendrá el apoyo de esta ciudad. Hablaré con los concejales para eliminar este requisito para que las mujeres puedan participar si son madres antes o después. @RadioMorena640 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) July 3, 2019



“Seguiré cumpliendo con mis responsabilidades como siempre lo planeé, portando mi cinta con el mismo amor, orgullo y compromiso del primer día”, dijo Borja, que deberá entregar su corona en septiembre próximo y participa en las festividades por los 484 años de Fundación de Guayaquil.



“De manera especial, agradezco a los medios de comunicación y a la ciudadanía por su respaldo y comentarios positivos, también por respetar este momento en el que he decidido no pronunciarme. Más adelante podremos conversar de los logros que he construido con arduo trabajo junto a niños, madres, padres y adultos mayores”, agregó.



Tahíz Panus, directora de la Organización Reina de Guayaquil, destacó la valentía de la joven de 21 años y estudiante de Psicología al defender su embarazo y la relación de tres años con su novio. Y ratificó que desde 2020 se van a poder inscribir al certamen madres solteras o casadas, siempre y cuando cumplan con un rango de edad.



La idea es reformular el estatuto del certamen y llevarlo a votación del Concejo Municipal de Guayaquil para “eliminar el requisito de soltera y sin hijos”, agregó la directora del certamen. Cynthia Viteri ya había anunciado tras un comunicado el pasado martes, que dialogaría con los concejales para pedir que se elimine ese requisito.

“La máxima autoridad se ha pronunciado, la Alcadesa le ha brindado todo su respaldo a nuestra actual reina, está a punto de entregar su corona, nos ha pedido que sigamos adelante, no tenemos porque ser discriminatorios”, indicó Panus.