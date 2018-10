El rapero Kanye West dice que fue 'usado' con fines políticos

LEA TAMBIÉN

El rapero Kanye West, quien expresó abiertamente su apoyo al presidente Donald Trump, dijo el martes (30 de octuber del 2018) que se centrará en su música y su moda, estimando que fue 'usado' en el mundo de la política.

“Mis ojos ahora están bien abiertos y me doy cuenta de que fui usado para difundir mensajes en los que no creo”, escribió West. “ ¡Me estoy alejando de la política y me estoy enfocando completamente en ser creativo! ” .



El artista no dijo si había cambiado de alguna manera su apoyo a Trump, a quien visitó en la residencia del magnate en Nueva York poco después de su victoria en las elecciones presidenciales de 2016.



Pero su relación con Trump tocó su apogeo el 11 de octubre, cuando el presidente estadounidense lo recibió en la Oficina Oval, un tete-a-tete surrealista en el que el rapero monopolizó la palabra por diez minutos con un monólogo enigmático y cargado de improperios.



El rapero, quien está casado con Kim Kardashian, rompió filas con gran parte de la industria del entretenimiento de izquierda para apoyar a Trump.



En la Casa Blanca, dijo que se sentía como 'Superman' cuando llevaba una de las gorras de béisbol rojas repartidas en los ruidosos mítines del presidente y que llevan la leyenda “Hacer a Estados Unidos Grande de nuevo”.



El martes, antes de su anunció, Kanye West había dicho en Twitter apoyar un reforzamiento de las leyes sobre armas y expresó “ amor y compasión por las personas que buscan asilo ” , posiciones aparentemente en desacuerdo con Trump, que ha reiterado su apoyo al derecho al porte de armas y su postura anti-inmigración.



Hace dos semanas, West estaba en Uganda terminando su noveno álbum de estudio 'Yandhi'. Visitó al presidente del país, Yoweri Museveni, y le dio un par de sus propias zapatillas de deporte de la marca Yeezy. 'Yandhi' debe salir el 23 de noviembre del 2018.