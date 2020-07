El rapero Kanye West publica una serie de tuits erráticos

LEA TAMBIÉN

El rapero Kanye West publicó una serie de tuits durante la noche diciendo que su esposa estaba tratando de encerrarlo por motivos médicos, comparándose con Nelson Mandela y sugiriendo que la película 'Get Out' estuvo basada en su vida.

La intensa actividad nocturna en la cuenta oficial de West en Twitter el lunes 20 de julio de 2020 tarde -la mayor parte de la cual fue eliminada unas horas más tarde- se produjo un día después del lanzamiento de su campaña presidencial en Estados Unidos en un mitin en Charleston, Carolina del Sur.



En el evento, hizo referencia entre lágrimas a una decisión que dijo que había tomado con su mujer Kim Kardashian de no abortar un embarazo.



"Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película 'Get Out' porque yo lloraba para salvar la vida de mis hijas ayer", dijo West en uno de los tuits que luego se eliminó.



"Si me encierran como Mandela ya sabrán por qué", escribió en otro tuit, que también fue subsecuentemente borrado, en referencia al hombre que se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica luego de estar encarcelado por casi tres décadas bajo el apartheid.



En otros tuits, luego borrados, West apeló directamente a Kardashian y a su madre, Kris Jenner, para que lo contacten en su rancho en Wyoming.



La compañía discográfica de West, UMusic, y un representante de Kardashian y Jenner no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos enviados en busca de comentarios.



West, de 43 años, un exsimpatizante del presidente Donald Trump, ha dejado a los votantes desconcertados sobre si su campaña es genuina o un truco publicitario para ayudar a vender álbumes o productos.



Más tarde tuiteó que su nuevo álbum, DONDA, será lanzado el viernes 24 de julio de 2020.

West hizo referencia a 'Get Out', una película de terror sobre relaciones raciales, en algunos de los tuits: "Todos saben que la película Get Out se trata de mí".