'Sé que les fallé': Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

La estrella pop Justin Timberlake emitió este viernes 12 de febrero del una disculpa pública a su exnovia Britney Spears y a la cantante Janet Jackson al decir que les había fallado en el pasado.

Timberlake habló en su cuenta de Instagram después de ser criticado esta semana en las redes sociales y medios importantes por entrevistas que dio hace más de 20 años sobre su vida sexual con Spears cuando ambos estaban en el apogeo de sus carreras.



La reacción se produjo tras la emisión de un documental de televisión sobre el ascenso y caída de Spears, que incluyó la forma en la que los medios la avergonzaron cuando su relación terminó en 2002.



Timberlake también ha sido perseguido durante años por acusaciones de que no asumió suficiente responsabilidad por el "mal funcionamiento del vestuario" durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004, cuando por error expuso el pecho de Janet Jackson en el escenario.



"Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson individualmente porque me importan y respeto a estas mujeres y sé que les fallé", escribió Timberlake, de 40 años, en Instagram.



La estrella pop de Sexy Back, ahora casado con la actriz Jessica Biel, dijo que se disculpaba por haber hablado de manera inapropiada o no haber levantado la voz cuando habría sido correcto en el pasado.



"Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo", afirmó.



Timberlake y Spears salieron durante unos tres años antes de separarse abruptamente en 2002. Los medios interrogaron a Spears sobre su virginidad mientras Timberlake dijo que había dormido con ella y luego escribió la canción Cry me a river en la que insinuaba que la cantante le había engañado en la relación.



En la disculpa del viernes, Timberlake dijo que la industria del entretenimiento prepara a los hombres blancos para el éxito.



"Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida", afirmó.



Los asuntos profesionales y personales de Spears han estado controlados por custodios legales desde 2008.



Representantes de Jackson y Spears no respondieron de inmediato a pedidos de comentarios este viernes 12 de febrero.