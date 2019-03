Justin Bieber anuncia que se alejará de los escenarios, pero volverá con ‘venganza’

LEA TAMBIÉN

El cantante canadiense Justin Bieber se alejará de los escenarios. Lo dijo a través de un texto publicado el lunes 25 de marzo del 2019, en su cuenta de Instagram, en el que señala que se aleja de la música para enfocarse en su salud mental, su matrimonio y su familia.

Bieber les dice a sus fanáticos que desde que es adolescente ha pasado de gira y que llegó la hora de buscarle solución a “los problemas más arraigados” que tiene para lograr ser el esposo y padre que quiere ser. El joven de 25 años se casó con la modelo Hailey Baldwin en septiembre del 2018 en la oficina del Registro Civil de Nueva York.



La noticia de su matrimonio se regó rápidamente y ambos lo hicieron público al compartir, en sus redes sociales, imágenes en donde se los ve cariñosamente juntos. Baldwin utiliza el apellido de su marido y él se refiere a ella como su esposa.



En la nueva nota, Bieber también menciona que en la última gira se dio cuenta de que no estaba contento con lo que hacía, por lo que sus conciertos no eran lo que sus seguidores merecen. “Uds. pagan dinero para verme y tener un concierto lleno de energía, diversión y luz, y no pude darles eso emocionalmente cuando la gira estuvo cerca de finalizar”.



El cantante se refiere a la gira Purpose que comenzó en 2015 y dos años más tarde se terminó anticipadamente debido a circunstancias imprevistas que también fueron explicadas en una carta en Instagram,

“La música es muy importante para mí, pero nada está antes de mi familia y mi salud”, dice el artista en su texto. Ante el pedido de sus fans de lanzar un disco nuevo, agrega que hará un álbum “indescriptible” y promete que regresará con “venganza”.