Justin Bieber revela la lista de canciones de su sexto álbum de estudio

El lanzamiento de 'Justice', el nuevo álbum de Justin Bieber, está cada vez más cerca. Este jueves 11 de marzo del 2021, el artista canadiense volvió a avivar la expectativa de sus fans utilizando sus redes sociales para hacer una nueva revelación de su proyecto musical.

Este jueves 11 de marzo de 2021, Bieber reveló la lista de las canciones que serán parte de 'Justice'. Lo hizo de una manera bastante informal con una foto publicada en cuenta de Instagram en la que se ven varias hojas con los nombres de las canciones pegadas sobre una tabla de corcho.



Al pie de la foto solo se lee “Justice 3/19”, confirmando el próximo viernes 19 de marzo como la fecha del lanzamiento del que será su sexto álbum de estudio, que, según la imagen, tendrá 16 canciones nuevas.



Deserve you, 2 Much, Love You Different, Peaches, Ghost, Interlude, Die for You, Off my Face, son algunos de los títulos que se leen en las cartillas.



Este material ha hecho que los fans empiecen a suponer el orden de los primeros sencillos publicados con respecto al resto de títulos que aún no han escuchado, así como las posibles colaboraciones con otros artistas.



El pasado 26 de febrero, Bieber anunció el lanzamiento del disco que le sucedería a ‘Changes’ lanzado a inicios del 2020. Con este trabajo, el artista intenta hacer de la música un espacio que reconforte y conecte a la gente.



“En estos tiempos en los que vivimos en un planeta roto todos anhelamos una curación y también justicia para la humanidad. Por eso, al crear este álbum mi objetivo ha sido hacer música que brinde consuelo. Ofrecer canciones con las que la gente pueda identificarse y conectar para sentirse menos solos”, escribió el artista junto a la portada del disco que publicó en Instagram.



El disco llegará después del lanzamiento de cuatro sencillos, que empezó con Holly, interpretado junto con Chance de Rapper y lanzado en septiembre de 2020, debutando en el tercer puesto de la Billboard Hot 100.



El segundo sencillo fue Lonely, en colaboración con Benny Blanco y estrenado en octubre de 2020. Bieber empezó el nuevo año con el lanzamiento del tercer sencillo de título Anyone.



El pasado viernes 5 de marzo, Bieber sorprendió con un cuarto tema promocional titulado Hold On, que se estrenó junto con un videoclip, que muestra una dramática historia de amor y desesperación. En cinco días el video ya sumó 17.9 millones de reproducciones en Youtube.



Los temas promocionales ya están disponibles en plataformas digitales y el disco está disponible en ‘pre save’ en las principales tiendas y plataformas musicales, hasta el lanzamiento oficial el próximo viernes 19 de marzo del 2021.