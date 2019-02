Justicia francesa autoriza estreno de filme de Ozon sobre escándalo de pederastia 

LEA TAMBIÉN

Un tribunal francés autorizó el lunes (18 de febrero del 2019) el estreno en salas comerciales de la nueva película del galardonado director François Ozon sobre un escándalo de pederastia en la Iglesia católica, pese a que el principal acusado no ha sido aún juzgado.

El sacerdote de 73 años, Bernard Preynat, argumentaba que el estreno de la película 'Grâce à Dieu' (Gracias a Dios) podía perjudicar su caso y solicitaba que no saliera a cartelera hasta después de su juicio.



La película del guionista y director François Ozon ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Berlín este fin de semana.



Llegará a las pantallas en Francia el miércoles (13 de febrero del 2019), un día antes de que el Papa Francisco celebre una cumbre de obispos en el Vaticano para hablar sobre el abuso sexual de menores por parte de miembros del clero.



La película, en la que Ozon trabajó en secreto durante años, relata la creación de la asociación francesa de víctimas 'La parole libérée' (La palabra liberada) , fundada en 2015 por antiguos 'boy scouts' que afirman haber sufrido abusos de parte de Bernard Preynat.

El tema es de actualidad en Francia ya que en enero se celebró un juicio contra el cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de esta ciudad, y de otras cinco personas por no haber denunciado a Preynat. La sentencia está prevista para el 7 de marzo.



Por su lado, Preynat, imputado en enero de 2016 por agresiones sexuales, podría ser juzgado este 2019.



El director François Ozon, que en la película utiliza solamente los nombres de pila de las víctimas, cita en cambio al cardenal Barbarin, al padre Preynat y a Régine Maire, cuyos nombres, según él, “ estaban ya en la prensa ” .



Con 'Grâce à Dieu' , una “ficción basada en hechos reales” , Ozon explica que no quiso “hacer una película sobre la actualidad” ni tampoco “ atacar a la Iglesia ” .



“Mi película no se centra en un aspecto judicial, intenta hacerlo en el aspecto humano y en el sufrimiento de las víctimas”, dijo hace poco a la AFP el director de cine.

Ozon había dicho que el aplazamiento del estreno de su filme equivaldría a “una especie de censura ” .