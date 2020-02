El jurado dirime la culpabilidad o inocencia de Harvey Weinstein

LEA TAMBIÉN

Los 12 jurados que tienen en sus manos el destino del extitán de Hollywood Harvey Weinstein comenzaron a discutir su veredicto este martes 18 de febrero el 2020, tras cuatro semanas de un juicio clave para el movimiento #MeToo.

El famoso productor de cine cuyas películas ganaron 80 premios Oscar es acusado por la fiscalía del estado de Nueva York de ser un depredador sexual, de agresión sexual y violación. Si es hallado culpable de los cinco cargos que enfrenta puede ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua.



El martes el acusado de 67 años llegó al tribunal vistiendo un traje gris claro y corbata celeste. Como muchas otras veces, caminaba encorvado, con la ayuda de un andador. Weinstein asegura que sufre de la espalda tras un accidente de automóvil en agosto, por el cual fue operado antes del inicio del proceso el 22 de enero.

Weinstein utiliza un andador debido a que, según sus palabras, sufre de problemas de espalda debido a un accidente de tránsito. Foto: EFE

“La fiscalía tiene la tarea de probar que el acusado es culpable de todos los cargos más allá de toda duda razonable. Si fracasa en probarlo, ustedes deben declarar al acusado no culpable”, dijo el juez James Burke al jurado, justo antes del inicio de las deliberaciones.



Pero antes, la fiscal Joan Illuzzi-Orbon se quejó ante el juez de una columna de la abogada jefa de la defensa, Donna Rotunno, publicada en Newsweek y en la cual, según Illuzzi-Orbon, “se dirige al jurado”.



La fiscal pidió al magistrado que dé instrucciones a los responsables del veredicto para que ignoren ese texto.



Rotunno replicó que la columna “se dirige al sistema judicial como un todo”. El juez le advirtió que sea más cauta sobre “los tentáculos de sus colosales relaciones públicas”.

El reconocido productor de cine es acusado de distintas agresiones sexuales. Foto: AFP

Weinstein ha sido denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo en octubre de 2017, origen del movimiento #MeToo.



Pero solo es juzgado en la corte penal estatal de Manhattan por dos casos: la presunta agresión sexual contra la exasistente de producción Mimi Haleyi, que le acusa de haberle practicado una felación contra su voluntad en 2006, y la supuesta violación de la exactriz Jessica Mann en marzo de 2013. La mayoría de los otros delitos han prescrito.



El productor de 'Pulp Fiction' y 'Shakespeare in Love' es el primer hombre acusado de agresión sexual en el marco del #MeToo que es juzgado penalmente.



El consentimiento, un tema clave



El caso, no obstante, es complicado y la fiscalía ha enfrentado dificultades para demostrar ante el jurado que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable.



La fiscalía asegura que Weinstein se aprovechó de su inmenso poder en la industria del cine para agredir sexualmente durante años a aspirantes a actriz y empleadas del sector.



Pero la defensa mostró al jurado decenas de correos electrónicos que demuestran que ambas acusadoras mantuvieron durante años relaciones cariñosas con el productor de cine después de las supuestas agresiones, incluidas relaciones sexuales consentidas.

La asistente del fiscal de distrito Joan Illuzzi (d) llega a la sala cuando comienzan las deliberaciones del jurado en el juicio por violación y asalto de Harvey Weinstein el 18 de febrero de 2020 en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP

La fiscal aseguró el viernes al jurado que las acusadoras no tienen “ninguna razón para mentir”.



“¿Por qué someterse a todo este estrés de venir a atestiguar si no están diciendo la verdad?”, preguntó. “Sacrificaron su dignidad, su intimidad, su calma con la esperanza de hacer escuchar su voz”.



Rotunno, por su lado, dijo que las acusadoras manipularon a Weinstein para avanzar en sus carreras, y urgió al jurado a que tenga “la valentía” de tomar una decisión que admitió es “impopular”: absolver a su cliente.



Veredicto unánime



Al final, todo dependerá de si los siete hombres y cinco mujeres del jurado creen o no a las dos acusadoras y a las cuatro mujeres que declararon como testigos y relataron cómo fueron agredidas por Weinstein, entre ellas la actriz de 'Los Soprano' Annabella Sciorra, que contó su presunta violación a manos del acusado.



Los jurados deben alcanzar un veredicto de forma unánime para cada uno de los cargos.



Si no lo logran, el juez puede verse obligado a declarar el juicio nulo. Es posible también que haya un veredicto mixto: que sea hallado culpable de algunos cargos y absuelto de otros.



Si es hallado culpable, el juez decidirá la sentencia en unos meses.

Weinstein enfrenta de manera paralela una investigación por delitos sexuales en Los Angeles y también es blanco de varias demandas civiles.